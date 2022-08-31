Генсек ООН назвал Михаила Горбачева человеком, изменившим ход истории

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа на 92-м году жизни.

Как пишет ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с пожеланиями близких политика, Горбачев будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. «Михаила Сергеевича похоронят, как он завещал, — рядом с супругой Раисой на Новодевичьем кладбище», — рассказал собеседник агентства.

Раиса Горбачева умерла в 1999 году, они были женаты с 1953 года.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью политика.

Смерть Горбачева комментируют по всему миру. В частности, генсек ООН Антониу Гутерриш назвал его человеком, изменившим ход истории. «Я был глубоко опечален новостью о смерти Михаила Горбачева, единственного в своем роде государственного деятеля, который изменил ход истории. Он сделал больше, чем кто-либо другой, для мирного завершения холодной войны», — сказал Гутерриш, направив от имени ООН соболезнования «семье Михаила Горбачева, народу и правительству Российской Федерации».

Премьер-министр Японии Фумио Кисида указал на важную роль Михаила Горбачева в развитии движения ядерного разоружения. «Он оставил после себя большое наследие как лидер мирового движения за отказ от ядерного оружия», — заявил Кисида, напомнив, что в 1991-1992 Горбачев посетил Хиросиму и Нагасаки. «Он был человеком, который подписал первый в истории договор между СССР и США о сокращении ядерных вооружений и привел мир к окончанию холодной войны», — подчеркнул Кисида. Глава японского правительства выразил «глубочайшие соболезнования» в связи со смертью политика.

По словам президента США Джо Байдена, Горбачев был редким лидером, который обладал настоящим мужеством. Упоминая период перестройки, Байден отметил, что «это были действия редкого лидера — человека, обладавшего воображением, чтобы увидеть возможность иного будущего, и мужеством, чтобы рискнуть всей своей карьерой ради его достижения», — говорится в заявлении главы государства. По его словам, «лишь немногие советские чиновники высокого ранга имели мужество признать, что необходимо что-то менять». Байден рассказал, что в качестве вице-президента США в 2009 году в Белом доме он долго обсуждал с Горбачевым «работу обеих стран по сокращению своих ядерных арсеналов».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсетях написала, что Горбачев «был надежным и уважаемым лидером», который «сыграл решающую роль в прекращении холодной войны и разрушении "железного занавеса"». Соболезнования в связи со смертью Михаила Горбачева выразил президент Франции Эммануэль Макрон, назвавший политика поборником мира, «чей выбор открыл России дорогу к свободе». «Его приверженность миру в Европе изменила нашу общую историю», — написал Макрон.

Михаил Горбачев был последним генеральным секретарем ЦК КПСС (1985-1991), первым и единственным президентом СССР (1990-1991); он вошел в историю как человек, который начал политику перестройки и гласности, а также перезагрузки международных отношений. Президентские полномочия Горбачев сложил с себя после подписания Беловежских соглашений, которые ознаменовали собой распад Советского Союза. В 1990 году Михаил Горбачев стал лауреатом Нобелевской премии мира за его «ведущую роль в мирном процессе, который характеризует важную составную часть жизни международного сообщества».

«Интерфакс» со ссылкой на источник в окружении Михаила Горбачева уточняет, что в период пандемии политик находился в ЦКБ под наблюдением врачей. В пресс-службе фонда политика отметили, что по настоянию медиков он постоянно пребывал в больнице более года.