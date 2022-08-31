Инфляция в еврозоне: новый рекорд

Инфляция в зоне единой валюты в Европе установила в августе новый рекорд – 9,1%, согласно данным европейского статистического бюро Eurostat. Экономисты, опрошенные агентством Reuters, почти угадали – они прогнозировали 9,0%. Главной движущей силой роста инфляции, сообщает Eurostat, был стремительный рост цен на энергию, а также подорожавшие продукты питания.

Обращает на себя внимание, подчеркивает CNBS, то, что инфляция бьет рекорды уже девять месяцев кряду. Потребительские цены в странах зоны евро начали расти в ноябре прошлого года и с тех пор никак не могут остановиться. В июле общая инфляция в зоне была 8,9%.

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Данные по странам еврозоны разноплановые. Во Франции инфляция например снизилась по сравнению с июлем: 6,5% и 6,8% соответственно. Причем, снизилась сильнее, чем предсказывали экономисты - 6,7%.

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Замедлилась, по предварительным данным Национального института статистики, инфляция в августе и в Испании: 10,4% и 10,8% в июле. А вот в первой экономике Европы движение вверх – в Германии инфляция в последнем летнем месяце достигла 8,8%. Это почти полувековой максимум.

Пока инфляция бьет один рекорд за другим, главный европейский банк ЕЦБ обдумывает очередное крупное повышение учетной ставки. 21 июля Кристин Лагард с управляющими повысила ставку, кстати, впервые за 11 последних лет, на 50 базисных пунктов. 8 сентября ожидается такое же или даже, возможно, более солидное повышение.

«Некоторые члены (Совета управляющих) призывают повысить учетную ставку на 75 базисных пунктов,- сообщил Питер Шаффрик из RBC Capital Markets.- Несмотря на замедление экономики, которое мы почти наверняка получим, центральные банки не позволяют себе расслабиться на пути повышения (ставки)».

Прогноз по европейской экономике выглядит сейчас совсем мрачно, подчеркнул Кеннет Ваттрет из S&P Global Market Intelligence.

«Пока все говорит за то, что еврозона обязательно окажется в рецессии,- уверен он.- Вопрос только в том, насколько сильной она будет и как долго продлится. ЕЦБ приходится догонять (коллег)».

По мнению Ваттрета, очень высокая инфляция продлится еще как минимум семь месяцев.

Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр считает, что в краткосрочной перспективе инфляция является главной проблемой на континенте.

«Главный вызов, с которым мы столкнемся в следующие несколько недель и месяцев,- говорит главный французский финансист,- это снижение уровня инфляции по всей Европе. ЕЦБ должен принять правильные решения. Мы ему полностью доверяем, но основная задача сейчас – снизить уровень инфляции на всем континенте».