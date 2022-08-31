Искусство за сохранение Байкала от пластика

Все больше представителей искусства участвуют в деятельности за сохранение самого большого пресноводного озера на планете. Таинственный Байкал манит туристов со всего мира, но его флора и фауна страдают от засилия пластика, которые оставляют на берегах посетители. Привлечь внимание к этой проблеме намерена ассоциация «Байкал без пластика», в которую на днях присоединились новые организации.

Это иркутская галерея современного искусства «ЛеАрт» и арт-центр «Палитра», которые объединяют школу искусств, багетную мастерскую и магазин для художников. Они считают важным развивать современное искусство Сибири и поддерживать творческое сообщество бурятских художников, чья деятельность неразрывно связана с Байкалом.

«Организаторы галереи и арт-центра считают, что ответственность за сохранность озера лежит на каждом из нас и с готовностью присоединяются к деятельности ассоциации по очищению Байкала от пластика и экопросвещению», — сообщают в Ассоциации.

Вокруг темы влияния микропластика на экосистему озера уже удалось объединить многих неравнодушных. За очистку озера от мусора и пластика ранее выступили и другие деятели искусства. Так, минувшим летом тема экологии стала основной в рамках Baikal Dance, который прошел в Бурятии. Артисты балета вышли на сцену в костюмах из переработанных материалов. Они также приняли участие в фотосессии, танцуя на фоне загрязненных берегов озера.

Напомним, что ассоциация «Байкал без пластика» появилась в мае 2022 года. Ее членами стали образовательные учреждения и крупные компании, заповедники и благотворительные фонды. В их числе холдинг En+ Group, основанный предпринимателем Олегом Дерипаской, Сбербанк и Иркутский государственный университет. Недавно объединение опубликовало дорожную карту из 11 основных проблем Байкала и наметило пути их решения.

Так, ассоциация ратует за немедленный вывод из оборота одноразовой пластиковой продукции в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Она также призывает обеспечить прибайкальские регионы инфраструктурой для раздельного сбора отходов. Необходимо также развивать переработку мусора и вести просветительскую деятельность среди местных жителей и туристов.

Отметим, что, по последним оценкам ученых МГУ им. М. В. Ломоносова, в водах Байкала растет количество микропластика: частей пленок, пакетов и одноразовой посуды. Их среднее содержание в поверхностном слое воды у юго-восточного и западного побережья Байкала сопоставимо с содержанием пластика в антропогенно нагруженных пресноводных водоемах, таких как Великие Канадские озера.