Китай резко увеличил поставки «лишнего» газа в Европу

Похоже, поддержка Поднебесной может оказать некоторую помощь Европе в условиях энергетического кризиса и острой нехватки газа, который европейцы очень активно используют как для отопления, так и в промышленности. Хотя, конечно, продажу излишков сжиженного газа (СПГ), неожиданно образовавшихся в результате возврата коронавирусной пандемии с ее локдаунами и ограничениями, неправильно называть «поддержкой». Это не помощь, а обычный бизнес. Хотя бы потому, что Пекин продает газ по астрономически высоким ценам, т.е. с большой выгодой.

Газовый импорт Европы в виде СПГ, по данным Kpler, вырос в январе-июне 2022 года на 60%. 53 млн тонн СПГ, купленных европейскими странами в Китае и Японии, помогли им довести уровень наполненности подземных хранилищ в среднем по Евросоюзу до 77%. Если такие высокие темпы сохранятся, пишет Financial Times, то поставленная цель в 80% будет без проблем достигнута к 1 ноября.

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В Брюсселе, конечно, понимают, что когда экономическая активность в КНР восстановится, ситуация моментально изменится и Поднебесная превратится из помощника в сильного конкурента. В Брюсселе и, конечно же, в Вашингтоне, однако, опасаются, что вместе с китайским газом на континенте начнет расти геополитическое влияние Пекина.

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Недавно крупный китайский газовый трейдер JOVO Group продал европейскому покупателю танкер со сжиженным газом. По словам одного из трейдеров фьючерсами из Шанхая, прибыль от продажи может достигать 100 млн долларов.

О продаже излишков в Европу сообщил еще в апреле и крупнейший в КНР нефтепереработчик Sinopec Group. Если верить китайским СМИ, то один только Sinopec продал ок. 3,15 млн тонн СПГ. Суммарные же продажи лишнего китайского СПГ на спотовом рынке, который в основном ушел в Европу, превысили 4 млн тонн, что составляет 7% европейского импорта газа в первые шесть месяцев 2022 года.

Главная причина такой щедрости всегда «голодного» до энергоносителей Китая, конечно же, резкое замедление развития экономики. Достаточно сказать, что в первой половине года рост ВВП КНР составил всего лишь 2,5%.

«Локдауны в городах привели к снижению спроса на топливо и химические вещества, что, в свою очередь, привело к снижению спроса на газ в первой половине года,- объясняет старший аналитик Marubeni Research Institute Хуэлянь Ли.- Пока ничто особенно не указывает на рост спроса во второй половине».

Вторая причина – распоряжение правительство об увеличении добычи энергоносителей, включая уголь.

Шахтеры в провинции Шаньси, например, в этом году увеличили добычу угля на 100 млн тонн и довели ее до 1,3 млрд тонн. В 2023 году добыча угля в этой провинции вырастет еще на 50 млн тонн.

Увеличивается и добыча газа в самом Китае. В этом году, по данным консалтинговой компании Sia Energy, она должна вырасти на 7%. Импорт же СПГ, напротив, должен по итогам года снизиться на 20%.

Цены на СПГ в Азии сейчас находятся на уровне 45 долларов за миллион британских термических единиц, что приблизительно на 15 долларов ниже, чем в Европе, где они даже превышают 60 долларов. Кстати, в прошлом году, когда Китай агрессивно покупал газ на спотовом рынке, цены в Азии были выше европейских.

В 2021 г. более высокий спрос на газ был Азии, а сейчас он выше в Европе. Между тем, поставки российского газа в Европу снизились, по данным американского Управления энергетической информации, до 40-летнего минимума.

Европейцам пришлось идти на спотовый рынок несмотря на высокие цены и согласиться на снижение потребления газа на 15% к марту 2023 года. В Брюсселе надеются, что эти меры помогут Европе пережить предстоящую зиму даже при поставках газа из России на уровне 20% от средних показателей за последние годы.

Однако нельзя исключать вероятность и полного прекращения поставок газа из России, говорит аналитик Goldman Sachs Тошиюки Макабе. При таком сценарии европейцам придется покупать почти все, что осталось на спотовом рынке.

Не очень заметное последствие продаж излишков китайского газа заключается в повышении роли Пекина на энергетическом рынке. Если Россия для возмещения убытков от потери европейского рынка начнет поставлять в Китай еще больше газа, например, по газопроводу «Сила Сибири», то китайцы смогут продавать больше «лишнего» газа на спотовом рынке. Часть его уйдет в Европу.

По иронии судьбы, пытаясь избавиться от зависимости от российского газа, Европа может получить зависимость от газа из Китая. Правда, до поставок из Китая таких же объемов, сколько поставляла Россия, очень далеко.