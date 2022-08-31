Назло России: власти Латвии отморозят латышам уши

Икшкеле — маленький городок, населенный практически только латышами. В других городах страны тарифы тоже повышаются, хотя и в разной степени. И в этом процессе нет ничего удивительного или неожиданного.

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В феврале нынешнего года Европа объявила тотальную экономическую блокаду России — в том числе заявила о полном отказе от закупок российских энергоносителей. В ответ Россия приняла защитные меры: переориентировала поставки энергоносителей на восточные рынки, стала продавать газ за рубли. Наиболее дальновидные руководители европейских стран сразу притормозили введение рестрикционных мер, нашли возможность оплачивать газ рублями. А вот идеологически ориентированные правящие элиты большинства малых европейских стран гордо отказались от закупок российского газа, угля, нефти, и пошли в крестовый поход на Россию.

На переднем крае борьбы с российским «энергетическим империализмом» оказались страны Прибалтики. Однако любой «крестовый поход» должен быть соответствующим образом обеспечен материальными ресурсами. Ситуации в энергетике Литвы, Эстонии и Латвии существенным образом различаются, и сегодня мы рассмотрим положение только в одной из них — последней.

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Электрон нынче дорог

По доступным данным, топливно-энергетический баланс Латвии в 2020 г. складывался следующим образом: страна производила различного вида энергии в размере 2710 тыс., а потребляла 3798 тыс. тонн нефтяного эквивалента. То есть, республика обеспечивала себя энергией более чем на 71%. Однако за этими внешне благостными показателями скрывалось множество важных неприятных деталей.

Значительная часть произведенной на гидроэлектростанциях республики электроэнергии (3,2% в балансе потребления) экспортировалась в период пиковых нагрузок и, соответственно, высоких рыночных цен. Это позволяло государственной компании «Латэнерго» получать хорошие прибыли, но вынуждало закупать недостающую электроэнергию за рубежом — главным образом в скандинавских странах. В результате конечный потребитель был вынужден платить за электроэнергию по среднеевропейским ценам, которые были много выше, чем стоимость собственной.



К тому же электрокабели, связывающие Латвию со скандинавскими поставщиками, не обеспечивали нужного объема перетока электроэнергии, а использовать возможности энергетического кольца БРЭЛЛ (Белоруссия — Россия — Эстония — Литва — Латвия) латышам не позволяла гордость. От закупок дешевой российской и белорусской электроэнергии официальная Рига недавно отказалась.

В июне 2021 г. за 100 киловатт-часов поставщики требовали 9,3 евро, в июне 2022 г. — 21,9 евро, а на октябрь этого года поставки будут идти уже по цене 42,6 евро. Надо учитывать при этом, что конечная цена для потребителя увеличивается почти вдвое за счет налогов, стоимости подачи по электросетям и т. н. обязательной компоненты закупок — практически налога в пользу производителей «зеленой» электроэнергии.

Правительство заявило, что будет компенсировать рост цен на электричество для населения посредством выплаты компенсаций. Пенсионерам и малообеспеченным обещано выплатить по 10—30 евро, что покроет не более половины прироста стоимости потребляемой электроэнергии на текущий момент. Выплата первых компенсаций намечена на сентябрь — сразу за два месяца, как раз в преддверии парламентских выборов, которые пройдут 1 октября. Правящая коалиция делает ставку на то, что избиратель не разберется в деталях компенсационных выплат и решит, что они сумма ежемесячной компенсации будет такой же.

Что же касается промышленности, то в этом случае финансовая поддержка от государства не предусмотрена, поэтому наиболее энергоемкие предприятия республики уже прекратили работу.

Деревянная энергетика

Вторым значимым местным энергетическим ресурсом являются щепа, дрова и пеллеты. Этого возобновляемого ресурса производилось 2691 тыс., а потреблялось 1001 тыс. тонн нефтяного эквивалента (26,3% в объеме потребления). Разница экспортировалась в другие европейские страны, туда же шел реэкспорт из России и Белоруссии.

Дрова и их производные потребляются в основном домохозяйствами и небольшими коллективными котельными — на крупных теплоэлектростанциях и в промышленности их использовать невозможно. Однако массовые закупки скандинавами щепы и пеллет привели к неимоверному росту цен на них. Цена кубометра дров от государственного предприятия, управляющего лесными массивами, — «Латвияс межи» — достигла 100 евро, цена пеллет у частных компаний производителей — 450 евро за тонну. Это при том, что год назад куб дров стоил не дороже 30 евро, а до того и 10 евро с доставкой считалась неподъемной ценой. Для отопления небольшого дома требуется около 10 кубометров дров или 3—4 тонны пеллет. То есть в сумме сейчас выходит не меньше 1000 евро, и многие владельцы частных домов готовятся зимовать в зипунах и шапках.

Правительство обсуждает возможность компенсации потребителям части цены пеллет, щепы и дров, но это, по прогнозам, составит не более 10-30 евро в целом за зимний сезон.

В результате предприимчивый народ, в ожидании энергетического кризиса, ринулся собирать валежник, благо страна богата лесами. Однако правительство тут же объявило, что делать это можно только с разрешения «Латвияс межи» или частного владельца лесных участков. На звонок автора с просьбой разрешить сбор веток в соседнем лесу от лесника был получен ответ, что квота на сбор уже полностью выбрана, но можно записаться в очередь на декабрь. Собирать шишки в государственном лесу автору тоже не разрешили.

Жидко и газообразно

Сырая нефть и нефтепродукты поступали в страну два года назад в размере 1368, а потреблялись в размере 1284 тыс. тонн в нефтяном эквиваленте. В основном это были бензин и дизельное топливо для транспортной отрасли, и источником их поступления были российские, белорусские, литовские и финские нефтеперерабатывающие заводы. Нефть и нефтепродукты составляли 33,8% в общем объеме потребленной энергии в республике.



Переход с российского на финский и литовский бензин и дизель не отменил того факта, что они производятся из российской нефти, но привел к их существенному удорожанию. Цена 95-го бензина летом 2021 г. составляла 1,27 евро за литр, а спустя год она поднялась до 1,96 евро, временами доходя до 2,25 евро за литр.

Глава правительства Латвии, американский гражданин Кришьянис Кариньш отреагировал рост цен блестящей сентенцией: «Надо меньше ездить!». Сентенция предназначалась и частным владельцам автомашин, и владельцам транспортных контор. Пианист по образованию, премьер не стал разобраться в деталях.

Природный газ в Латвию поставлялся до настоящего времени из России — по газопроводу в Инчукалнское газохранилище, из которого распределялся в Эстонию, Литву и шел транзитом в Калининградскую область. В 2020 г. импортировалось 910, а потреблялось 323 тыс. тонн газа в нефтяном эквиваленте. Разница экспортировалось предприятием «Латвияс газе» соседям. Потребление газа составляло 8,5% в общем объеме энергопотребления республики.

В апреле нынешнего года правительство Латвии отказалось от закупок газа в России, обозначив в качестве рубежа прекращения поставок 1 января следующего года. Министры надеялись пристроиться к потокам регазифицированного американского сжиженного газа, идущего из Польши, Литвы и Финляндии. На тот факт, что Польше самой не хватает мощностей по приемке СПГ, а Литва и Финляндия покупают российский СПГ, старались не обращать внимания. Но рынок позицию правительства «ничего не знаю» принимать в расчет не стал. Цена на газ в республике выросла почти в семь раз: с около 20 евро за мегаватт-час в мае 2021 г. До 130 евро в апреле 2022 г.



Для потребителя, который отапливает квартиру газом в объеме 130 кубов в месяц (средний показатель потребления по домохозяйствам этого типа) цена в прошлом месяце выросла почти на 65,6% процентов, до 278,15 евро. В перерасчете только на зиму это более пятисот евро в месяц. При средней заработной плате в республике в марте в 1011 евро в месяц цена совершенно неподъемная.

Правительство, конечно, и тут объявило о намерении выплачивать компенсации. Весной это было 30—40 евро скидки с суммы месячного счета за газ — то есть, около 20%. И вряд ли домовладельцам удастся сэкономить больше нынешними осенью и зимой.

Промышленные же потребители каких-либо льгот на поставку газа вряд ли дождутся. Просто для них сентенция Кариньша «Надо меньше ездить!» будет выглядеть, примерно, как «Надо меньше потреблять газа!»

Призыв, надо сказать, выглядит весьма своевременным. Сначала Латвия не хотела покупать голубое топливо за рубли. Потом появилась таинственная фирма-посредник, которая выполняла за предприятие «Латвияс газе» непростую функцию конвертации звонкого евро в рубли — и газовые закрома прибалтийской родины (Инчукалнское газохранилище) успешно заполнялись.

Но 11 августа Сейм Латвии официально признал Россию «государством, спонсирующим терроризм», а ее действия на Украине — «терроризмом». Это заявление — столь же громкое, сколь хамское и опрометчивое — латыши сделали первыми в Евросоюзе. И уже 16 августа вентиль на российской газовой трубе в Латвию был полностью перекрыт.

Всё чудесатее и чудесатее…

В балансе энергетического потребления республики значительную долю (14,6%) составляет производство и потребление тепла — 555 тыс. тонн нефтяного эквивалента. Это, главным образом, тепло, производимое на ТЭЦ из природного газа и поставляемое в жилые дома и офисы. Соответственно, тенденции роста отпускных цен в этом секторе полностью определяются движением стоимости газа, а величина компенсаций сравнима с той, которую получают потребители природного газа.

В результате складывается впечатление, что правительство Латвии надеется на некое энергетическое чудо, которое случится зимой и позволит избежать катастрофы в экономике и массового вымерзания населения. В рамках ожидания этого чуда премьер, а вслед за ним и президент, немецкий гражданин Эгилс Левитс, помощник юриста по образованию, взывают к высшим силам построить в стране к очередному Дню независимости атомную электростанцию, разместить парк в тысячу ветряных электрогенераторов, покрыть все крыши домов страны солнечными батареями. Ничего, что цикл строительства атомной станции исчисляется десятилетиями, что приличной розы ветров и мало-мальской солнечной активности в стране не наблюдается. Чудо — а тем более энергетическое — не предполагает рационального объяснения.