Нефть испугалась рецессии

Накануне стоимость нефти на мировых рынках упала почти на 5%. Это снижение является продолжением черной полосы для сырья. Оно дешевеет уже третий месяц кряду. Инвесторы опасаются, что активные меры крупнейших мировых центробанков по борьбе с инфляцией могут ударить по спросу на энергоресурсы.

Статья по теме: Инвесторы бегут с нефтяного рынка

Возможны два сценария

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2022 года к 18:34 понедельника падала на 5,18%, до 97,6 доллара за баррель, сообщает ТАСС. А к 19:02 мск стоимость фьючерса находилась на уровне 97,58 за баррель (-5,2%). Стоимость фьючерса на нефть марки WTI снижалась на 5,69%, до 91,49 доллара за баррель.

Начало недели для нефти ознаменовало попытки закрепиться на уровне в 100 долларов за баррель Brent после попыток уйти ниже 95 долларов на прошлой неделе, отметил в комментарии «Эксперту» специалист департамента стратегических исследований Total Research Глеб Финкельштейн. Объективно обстановка в мире сейчас такова, что оба исхода имеют более-менее одинаковые шансы на то, чтобы стать реальностью.

Статья по теме: Нефтяной рынок: Россия поставила Запад в тупик

Аналитик пояснил, что с одной стороны запасы сырой нефти в США упали до минимума с 1985 года, составив всего 453 млн баррелей, и трейдеры ждут дальнейшего снижения на этой неделе, вызванного распродажей Байденом стратегического резерва в попытках снизить цену на бензин внутри страны. Вместе с этим ОПЕК+ может несколько снизить добычу, и картель уже произвел переоценку спроса, сократив ее на 300 тысяч баррелей до 100 млн в сутки, а дефицит предложения — до 900 тысяч. Вместе с этим постепенно приближается эмбарго России.

С другой, рецессия и новые вспышки ковида с локдаунами в Китае играют на нервах инвесторов, вызывая сильную волатильность на нефтяном рынке чуть ли не через день — еще вчера нефть летала от 97 до 106 долларов за баррель.

Сегодня и завтра котировки будут зависеть от двух факторов — итогов заседания ОПЕК+ и размеров резервов нефти в США. Глеб Финкельштейн предположил, что оба инфоповода будут позитивными для трейдеров, поскольку новости обычно приходят «под технику», а технически нефть вернулась в старый восходящий канал и ушла выше 200-дневной скользящей средней, готовясь к штурму 50-дневной скользящей, замершей на 105 долларах.

Так что рост стоимости бочки нефти до 105-107 долларов сейчас аналитику видится чуть более вероятным, чем падение обратно к 95. Попытки уйти ниже уже несколько раз ни к чему не привели.

Намерения ограничить добычу снижают потенциал падения цен

В целом в августе на рынке нефти наблюдалась высокая волатильность в узком диапазоне консолидации, подчеркнула в беседе с корреспондентом «Эксперта» аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Стоимость сорта Brent колебалась в пределах 92-103 долларов баррель, а цены на сорт WTI находились в пределах 86-97 долларов за баррель. На рынке отмечалось достаточное количество предложения при некотором снижении потребления.

Участники МЭА продолжали выпускать на рынок нефть из стратегических резервов, что давало общее увеличение коммерческих запасов в странах ОЭСР, напоминает аналитик. Данные API вчера показали прирост запасов сырой нефти в США на 0,6 млн баррелей. Сегодня ожидается публикация данных EIA по запасам сырой нефти, которые по состоянию на 31 августа могут показать снижение на 1,5 млн баррелей.

До конца лета на рынок будет выпущено около 150 млн баррелей нефти.

При этом страны ОПЕК постоянно напоминали об ограниченных резервах. На прошедшем вчера заседании технического комитета ОПЕК+ были повышены оценки избытка нефти по итогам 2022 года до 0,9 млн баррелей в сутки. Эксперты ожидают снижение потребления нефти, но также и снижение предложения. До этого страны ОПЕК упоминали, что избыток нефти может привести к очередному урезанию добычи.

Избыток в 2023 году оценивается экспертами в 0,9 млн баррелей в сутки, что также выше предыдущей оценки. Заседание министерского совета ОПЕК+ состоится сегодня. Пока не ожидается резких движений от производителей, но намерения ограничить добычу явно снижают потенциал падения цен на нефть.

Дополнительный негатив в прошедший период приходил от ожидания продолжения жёсткой денежно-кредитной политики ФРС США в течение длительного времени. Продолжающееся повышение ставок и сжатие баланса регуляторами вкупе с высокими ценами вызовет рецессию в экономике, что понизит спрос на нефть и нефтепродукты.

Долгосрочную устойчивость рынка определит поведение его участников с разных сторон, полагает Оксана Лукичева. В то время, как покупатели борются за снятие санкций с Ирана, производители ОПЕК обсуждают возможности снижения добычи. Дополнительные риски для предложения исходят от беспорядков в Ливии и Ираке, а также от санкционных ограничений для России. Таким образом, любые перебои в поставках способны оказывать чрезмерное влияние на цены.

