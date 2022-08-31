ОФЗ: спрос уходит во второй эшелон

Облигации будут дорожать

Котировки ОФЗ уже в начале августа вернулись на уровень начала 2022 года, быстро отыграв санкционное снижение, чего нельзя сказать об Индексе Мосбиржи, который торгуется на 40% ниже январских показателей.

Восстановлению цен высоконадежных облигаций способствовало несколько факторов.

Первый — довольно быстрое снижение ключевой ставки Банка России до уровня ниже январского. Ключевая ставка — это фактически стоимость денег в экономике, она является ориентиром для доходностей долговых обязательств. Уменьшением ставки российский регулятор частично смог сбить инфляцию и простимулировал восстановление экономики. Причем, большинство аналитиков ждут дальнейшего снижения ставки, что будет способствовать росту цен облигаций и позволит инвесторам получать доход от положительной курсовой разницы.

«Потенциал роста у российских рублевых облигаций по-прежнему сохраняется — как за счет снижения Банком России ключевой ставки еще на 50—100 б.п. до конца 2022 г., так и за счет сужения спрэдов корпоративных выпусков к кривой ОФЗ. В том числе поэтому облигационный рынок по доходности может более интересным, чем банковские депозиты», — рассказал «Эксперту» портфельный управляющий УК «Первая» Илья Голубов.

Аналогичные прогнозы и у аналитика ФГ «Финам» Алексея Ковалева: «Ждем снижения доходностей еще на 100 б.п. В целом по рынку ОФЗ будут переоцениваться из текущего диапазона доходностей 7,5—9,0% в область 6,5—8%».

Для сравнения: по информации Банка России, средняя максимальная процентная ставка по рублевым депозитам 10 крупнейших российских банков на конец первой декады августа составляла 6,8% годовых.

Вторая причина роста спроса на облигации — большой объем свободных денег в экономике. Профицит ликвидности банковского сектора сейчас оценивается в 2,8 трлн руб. А свободные деньги нужно куда-то вкладывать, причем с минимальным риском потерь, иначе их сожрет инфляция. Сейчас для крупного российского бизнеса выход на зарубежные рынки капитала практически закрыт, и альтернатив вложениям в ОФЗ и облигации надежных заемщиков у них нет.

Косвенным образом долговой рынок поддерживает и Минфин РФ. Финансовое ведомство пока не размещает новые выпуски ОФЗ и тем самым не только не увеличивает объем доступных для инвестирования бумаг, но сокращает его, поскольку погашение старых выпусков происходит не за счет размещения новых, а за счет средств государства.

Второй эшелон выдвигается на первые позиции

После любого обвала рынка в первую очередь начинают восстанавливаться высоколиквидные бумаги, будь то акции или облигации. Это связано с тем, что их можно быстро сбросить со счетов в случае, если рынок вдруг развернется вниз.

Сейчас ОФЗ со сроком погашения до года торгуются под доходность 7,3—7,5% годовых, самые дальние, с погашением через 7—9 лет — под доходность около 9% годовых при ключевой ставке ЦБ в 8%. Таким образом, доходность этих высоколиквидных инструментов соответствует ключевой ставке, и меняться будет вместе с ней.

Другая картина в облигациях, выпущенных российскими компаниями. Доходности наиболее надежных из них — РЖД, Сбербанка, «Газпрома» — соответствуют доходностям ОФЗ, а часто бывают даже ниже, чем у госбумаг.

«В бумагах с наивысшим кредитным качеством премии за риск уже находятся на своих средних исторических значениях, что ограничивает дальнейший потенциал роста цен», — отмечает Ковалев.

Доходности же долговых обязательств некрупных эмитентов выглядят намного привлекательнее, и именно в них сейчас перетек инвестиционный спрос.

«Наибольший потенциал снижения спрэда существует у бумаг второго эшелона, где спрэд достигает 280 пунктов к кривой ОФЗ и присутствуют эмитенты с хорошей финансовой позицией. Финансовое состояние бумаг первого эшелона вопросов не вызывает, и их спрэды уже существенно сузились, практически до уровней конца прошлого года, что делает их менее интересными, чем бумаги второго эшелона», — говорит Голубов.

В качестве примера перспективных бумаг второго эшелона он приводит долговые обязательства таких эмитентов как «Сегежа» (дата погашения 26.01.2023 г) и «Белуга» (дата погашения 03.12.2024 г), которые торгуются под доходность 9,6% и 8,8% годовых.

«По нашему мнению интересно сейчас выглядят (как спекулятивно, так и с целью удержания до погашения) бумаги крепких эмитентов второго эшелона, по которым спреды всё ещё превышают свои исторические значения», — согласен с коллегой Ковалев.

Нерезиденты не уронили рынок

С прошлой недели российскими облигациями разрешили торговать нерезидентам из стран, которые не входят в список недружественных, а также иностранным компаниям, бенефициарами которых являются российские лица. Были серьезные опасения, что это приведет к просадке рынка, поскольку большая часть вновь вышедших на торги инвесторов будет продавать бумаги.

Однако худшего не произошло: рынок появления дружественных нерезидентов практически не заметил.

«Мы видим, что дружественные нерезиденты либо еще не дошли до рынка, либо — по крайней мере, пока — не собираются спешно ликвидировать свои портфели. Все-таки мы еще находимся на этапе снижения ключевой ставки, а значит, можно рассчитывать на дальнейший ценовой рост стоимости облигаций», — отмечает Ковалев.

«Вне всякого сомнения, часть из них будет закрывать свои позиции, кто-то решит реаллоцировать свои позиции в более привлекательные в текущих реалиях бумаги. Если же говорить про среднесрочную перспективу, то формирование позиции в российских облигациях выглядит разумным, учитывая дальнейший потенциал в замедлении инфляции и снижение ключевой ставки Банком России», — отмечает Голубов.

Действительно, Банк России ожидает инфляцию по итогам года в размере 12—15%. При этом с начала года по 15 августа инфляция составила 10,72%. То есть, можно предположить, что если мы и увидим рост цен до конца года, то он будет минимальным. Следовательно, вложения даже в высоконадежные облигации, в том числе ОФЗ, принесут положительный реальный доход (номинальная доходность минус инфляция). Сейчас доходности практически всех государств мира ниже уровня инфляции в них.

Возможно, именно ожидания положительной реальной доходности и удерживает нерезидентов от ухода с российского долгового рынка.

Если к этому добавить, что «крепкие эмитенты» без проблем смогут рефинансировать свои обязательства путем размещения новых выпусков облигаций, то рисков не только массовых, но и «громких» дефолтов на долговом рынке нет.

Поэтому вложения в облигации выглядят более интересными по сравнению с депозитами, и не только за счет более высокой доходности, но и в силу возможности в любой момент продать облигации без потери накопленных процентов.