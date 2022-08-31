Около 30 компаний в Эстонии попросили разрешить импорт нефтепродуктов из РФ в условиях санкций

В Эстонии 28 компаний попросили разрешить им продолжить импорт российских нефтепродуктов в течение переходного периода после вступления в силу санкций Евросоюза против поставок нефти из РФ.

Об этом пишет «Интерфакс».

Уточняется, что в список предприятий, который опубликовал МИД страны, вошли импортеры и перевозчики российских нефтепродуктов. «Название компаний, сфера деятельности и факт ходатайства об исключениях не могут рассматриваться как коммерческая тайна, а публикация списка не нарушает правила коммерческой тайны», — отметил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу. Он пояснил, что эстонская общественность имеет право знать, о какие предприятия попросили об исключении.

По словам вице-канцлера МИД по юридическим и консульским вопросам Эрки Кодара, компании проинформировали внешнеполитическое ведомство о том, что у них либо имеются действующие договоры, либо они собираются заключить краткосрочные сделки по поставке. При этом воспользоваться ли исключением, предоставлено решать самим предприятиям.

Кодар напомнил, что 13 июня МИД направил Эстонской торгово-промышленной палате, Эстонскому союзу топливных компаний, Эстонской ассоциации логистики и экспедирования, а также Эстонской адвокатуре письмо по вопросам использования исключения из введенных Советом ЕС ограничений для импорта нефти и нефтепродуктов.

«Из этого ограничения сделано первое исключение, в соответствии с которым запрет на импорт сырой нефти и нефтепродуктов до 5 декабря не будет распространяться на такие одноразовые сделки, которые заключат и выполнят до этого числа для краткосрочных поставок товаров под кодом CN 2709 — нефтяных масел и битуминозных минералов; выполнение договоров, заключенных до 4 июня для покупки, импорта или передачи подобных товаров; а также выполнение дополнительных соглашений, необходимых для выполнения этих договоров», — рассказал вице-канцлер МИД.

Согласно второму исключению, до 5 февраля 2023 года запрет на импорт сырой нефти и нефтепродуктов из России не будет распространяться на заключенные и выполненные до этого числа одноразовые сделки, касающиеся краткосрочной поставки товаров под кодом CN 2710 (нефтемасла и масла из битуминозных минералов), а также выполнения заключенных до 4 июня 2022 года договоров о покупке, импорте или передаче этих товаров, как и необходимых дополнительных договоров.

Подчеркивается, что оба исключения действительны при условии, что страна-член ЕС проинформировала Европейскую комиссию о таких контрактах не позднее 24 июня этого года, а об одноразовых сделках по поставке — в течение десяти дней после их завершения.

Санкции Евросоюза в отношении российской нефти и продуктов ее переработки вступят в силу 5 декабря. Они предусматривают исключения, разрешающие сделки с определенными государственными предприятиями.