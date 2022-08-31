Открыта регистрация участников XVII Премии «Финансовая элита России»

В семнадцатой церемонии награждения лауреатов примут участие банки и компании из секторов: банковское дело, страхование, страхование жизни, управляющие, инвестиционные и брокерские компании, негосударственные пенсионные фонды, лизинговые компании, факторинговые компании, микрофинансовые организации и другие.

В подгруппах премии будут определены лауреаты в номинациях: «Гран-при: компания года», «Надёжность», «Динамика развития» и победители по сферам деятельности. Также будут вручены специальные награды. Кроме того, из года в год в рамках премии престижную награду получают персоны, имеющие авторитет и достижения в деловом сообществе. О дате и месте проведения Церемонии будет объявлено дополнительно.

Церемония вручения премии «Финансовая элита России» — одно из самых ожидаемых, статусных и значимых светских событий на российском финансовом рынке. Экспертный совет премии опирается в своей работе на рейтинги и рэнкинги российских рейтинговых агентств, на публичные статистические данные отраслевых ассоциаций финансового рынка, а также Министерства финансов Российской Федерации и Банка России.

На протяжении многих лет активную консультационную и информационную поддержку премии оказывает Ассоциация банков России. Аналитический партнер премии Агентство БизнесДром.

В Попечительский и Экспертный советы премии «Финансовая элита Россия» входят представители государственных структур и профессиональных объединений финансового сектора, обладающие безупречной деловой репутацией и непререкаемым авторитетом в отрасли, внесшие весомый вклад в становление и развитие финансового рынка России.

Среди лауреатов премии разных лет известные и авторитетные компании, банки, финансовые организации, фонды: ПАО Сбербанк, АО «Райффайзенбанк», АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО «Почта Банк», ПАО «Совкомбанк», ПАО «Банк «Санкт-Петербург», АО «ОТП Банк», АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), ПАО «БАНК УРАЛСИБ», ПАО Банк ЗЕНИТ, Банк «ВБРР» (АО), КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), СПАО «Ингосстрах», Страховой Дом ВСК (САО «ВСК»), ООО СК «УРАЛСИБ СТРАХОВАНИЕ», ООО СК «Сбербанк страхование», ООО «Абсолют Страхование», «Совкомбанк страхование» (АО), ООО «СК «СОГЛАСИЕ», ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь», ООО «АльфаСтрахование-Жизнь», ООО СК «Сбербанк Страхование жизни», ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни», ООО СК «БКС Страхование жизни», АО «СК Совкомбанк Жизнь», ООО СК «Росгосстрах Жизнь», АО «Сбербанк Управление Активами», Группа компаний «Регион», АО УК «БКС», ООО УК «Альфа-Капитал», ООО «АТОН», АО «ИК «Ай Ти Инвест», АО «Инвестиционная компания «ФИНАМ», АО «НПФ Сбербанка», АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления», АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд, АО НПФ «Ренессанс пенсии», АО «НПФ «Волга-Капитал», АО «ГТЛК», АО «Сбербанк Лизинг», ООО «Альфа-Лизинг», АО «Газпромбанк Лизинг», ООО ВТБ Факторинг, ООО «ГПБ‑факторинг», ООО ВТБ Форекс, MoneyMan, ООО МФК «ВЭББАНКИР», ООО МКК «СимплФинанс» и многие другие.

Ежегодная профессиональная премия «Финансовая элита России» сопровождается широкой информационной кампанией в ведущих деловых печатных и интернет-СМИ, а также в изданиях финансового сектора. Пресс-рейтинг премии «Финансовая элита России» по итогам 2020 года составил более 1180 публикаций, а охват аудитории более 40 млн. человеко-контактов. Премия «Финансовая элита России» — на протяжении многих лет одна из самых цитируемых отраслевых премий на российском медиарынке.