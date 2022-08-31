Предприятиям Москвы оказали финансовую поддержку на 180 млн рублей - вице-мэр Ефимов

С начала 2022 года в столице сумма финансовой поддержки предприятий для компенсации затрат на лизинг и выплату процентов по кредитам превысила 180 млн рублей. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«С начала 2022 года город предоставил девяти предприятиям субсидии на общую сумму более 113 миллионов рублей на возмещение части затрат по лизингу. Среди получателей льгот – производители лекарственных препаратов, кондитерских изделий, мороженого, а также мясоперерабатывающий комбинат и полиграфические организации. Еще один договор город заключил с мясоперерабатывающим предприятием, которому предоставили субсидию в размере 68,3 миллиона рублей на выплату процентов по кредитам на приобретение оборудования», – рассказал Ефимов.

Производитель кондитерских изделий FrenchKiss стал одним из получателей финансовой поддержки от города. «Компания получила субсидию на уплату лизинговых платежей. Кондитерская фабрика приобрела в лизинг оборудование, благодаря которому на заводе появилась новая линия шоколадной продукции и увеличился объем производства. Компания ежегодно производит около 120 тысяч тонн шоколадных изделий», – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Московская фабрика Frenchkiss помимо классического ассортимента выпускает кондитерские изделия с необычными начинками и свойствами, например, конфеты с японским чаем матча или красным острым перцем чили в горьком шоколаде.

Промышленные предприятия Москвы могут получить ряд субсидий. Среди них возмещение части затрат по лизингу – до 100 миллионов рублей в год, на выплату процентов по кредитам на приобретение оборудования – до 200 миллионов рублей в год. Также предоставляются деньги на техническое присоединение к инженерным сетям – до 100 миллионов рублей в год.