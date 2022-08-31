Производство школьной обуви на фабрике в Москве выросло более чем на 20% и превысило 118 тыс. пар

Московская обувная фабрика «Парижская коммуна», отметившая в этом году 100-летие, за первое полугодие 2022 года выпустила свыше 118 тысяч пар обуви. Почти половина от этого объема – 64 тысячи пар – детская и школьная обувь. Всего в столице за этот период на городских предприятиях выпустили более 700 тысяч пар. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«За шесть месяцев 2022 года столичные промышленники выпустили свыше 700 тысяч пар обуви. Часть от этого объема произвели на столичной обувной фабрике “Парижская коммуна” – это более 118 тысяч пар, из них 64 тысячи пар – детская обувь, в том числе для школьников. Предприятие в текущем году увеличило производство кожаной обуви для юных горожан на 20,9% по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года», – сказал Владислав Овчинский.

Компания поставляет детскую обувь для школьников столицы и других регионов страны. Также на предприятии выпускают повседневные модели, в том числе и на ортопедической основе, добавил руководитель ведомства.

«Стратегическим направлением развития ЗАО МОФ «Парижская коммуна» сегодня является работа по импортозамещению детской обуви для школы и другого детского ассортимента в Москве», – рассказал генеральный директор Фабрики «Парижская коммуна» Александр Никитин.

Московская обувная фабрика «Парижская коммуна» ежегодно отшивает до миллиона пар обуви, таких показателей удалось достичь в том числе благодаря модернизации производственных площадок. Кроме того, компания входит в перечень системообразующих предприятий Москвы.