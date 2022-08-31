Ралли в акциях «Газпрома»

Все внимание инвесторов сегодня приковано к акциям «Газпрома». Вчера поздно вечером появилась информация, что совет директоров компании рекомендовал распределить между акционерами половину прибыли первого квартала. На одну акцию придется 50,03 рубля или 25% от цены закрытия бумаги во вторник.

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Естественно, столь щедрые дивиденды спровоцировали резкий взлет котировок акций «Газпрома» с утра. В моменте рост капитализации компании достигал почти 35%. Не исключено, что это было вызвано тем, что крупных «медведей», державших короткие позиции, принудительно закрывали.

В районе полудня рост бумаги составлял около 24%. Но это не предел, уверено большинство аналитиков. Во-первых, высокая дивидендная доходность бумаги будет привлекать в нее новых инвесторов. В том числе не исключено, что ее начнут скупать консервативные инвесторы, держащие сейчас основной капитал в депозитах и ОФЗ.

Даже при цене акции «Газпрома» в 400 руб. (а это плюс 60% к текущей цене), дивидендная доходность бумаги составит 12,5%, в то врем как ОФЗ с погашением через год торгуются под доходность менее 8% годовых.

Кроме того, «Газпром» обещал и в дальнейшем направлять акционерам не менее половины заработанного. Пока трудно прогнозировать, насколько высоки будут доходы компании во втором полугодии, но в любом случае инвесторы могут рассчитывать на получение дивидендов и за второе полугодие, хотя, быть может, не таких высоких как сейчас.

«Если цена экспорта газа в этом году будет соответствовать прогнозу Минэка (730 долларов), то это полностью компенсирует сокращение экспорта газа в Европу на 50-55%. Но если снижение объемов экспорта будет более значительным, то это приведет к ухудшению финансовых показателей компании», — рассуждает экономист банка «ЦентроКредит» Евгений Суворов.

Большой ложкой дегтя в этой истории является вчерашний рост акций «Газпрома» на 7,4%. «Еще одна очень некрасивая история. Мы имеем ввиду рост акций “Газпрома” до объявления дивидендов на 7%. Совершенно очевидная инсайдерская торговля. Эпизод требует разбирательств со стороны регулятора», — полагает Суворов.

Естественно, что сегодняшний, уже вполне закономерный бурный рост «Газпрома» улучшил ситуацию и на рынке акций в целом. К полудню Индекс Мосбиржи вырос на 3%.

Более того, несмотря на продолжение снижения нефти, которая к полудню подешевела на два с лишним процента и ушла ниже $96 за баррель, уверенно растут такие «голубые фишки» как Сбербанк, «Роснефть» и «Лукойл». По последним двум бумагам трейдеры со дня на день ждут объявления о выплате полугодовых дивидендов. Растет вероятность и того, что этим же путем пойдет Сбербанк.

Рубль начал день более чем процентным снижением, но к полудню половина потерь была отыграна.

Таким образом, вчерашнее заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что решение о применении нового бюджетного правила еще не принято, приподняв рубль накануне, не спровоцировало начала его восходящего тренда. Пара доллар-рубль осталась в привычном для августа коридоре 60-61.