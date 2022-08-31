Нефтяной рынок: Россия поставила Запад в тупик

Сильный спрос на нефть в ряде крупных экономик дал России преимущество в энергетической войне, которую ведет с ней Запад. Высокие доходы от продажи нефти позволяют российской экономике оставаться на плаву и сопротивляться санкциям, пишет Wall Street Journal (WSJ).

Россия – мировой лидер среди экспортеров нефти и нефтепродуктов. Высокие доходы от продажи «черного золота» благодаря высоким ценам на него с лихвой компенсируют потери от продажи газа Европе и позволяют Москве сохранить перевес в необъявленной энергетической войне с Западом.

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«Россия купается в деньгах»,- приводит WSJ слова Элины Рыбаковой, заместителя главного экономиста департамента экономических исследований Института международных финансов.

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По ее словам, Россия заработала на продаже нефти и газа в январе-июле этого года 97 млрд долларов. 74 млрд или три четверти (76%) пришлись на нефть. Каждый день в июле она отправляла за границу, по данным Международного энергетического агентства (IEA), 7,4 млн баррелей нефти и нефтепродуктов. Это всего лишь на 600 тыс. бар./д. (8%) меньше, чем в начале года. Напомним, что весной западные аналитики прогнозировали снижение российского экспорта нефти и нефтепродуктов на 3 млн бар./д.

Несмотря на резкое сокращение закупок Европой и США, России удается поддерживать высокий экспорт нефти за счет азиатских и ближневосточных стран. Несмотря на снижение экспорта нефти в среднем в этом году Москва ежемесячно зарабатывала на ее продаже 20 млрд долларов, т.е. значительно больше (37%) 14,6 млрд долларов, показателя прошлого года. Кстати, по данным Vortexa, экспорт российской нефти по морю в августе вновь вырос.

Такие высокие доходы объясняются высокими ценами на нефть. В первые недели после начала СВО на Украине они поднимались до 130 долларов за баррель, а сейчас стабилизировались в районе 100 долларов, что несмотря на снижение все равно больше, чем в прошлом году. Росту доходов от продажи нефти способствовали также успешные поиски новых покупателей, новых способов и средств платежей и новых схем финансирования экспорта.

Вашингтону сейчас приходится решать две противоположные задачи: с одной стороны, необходимо сбить инфляцию при помощи увеличения поставок нефти на глобальный нефтяной рынок, что очень трудно сделать без российской нефти, а с другой, нужно поддерживать и по возможности усиливать экономическое давление на Россию, что тоже трудно сделать без снижения поступлений в российский бюджет доходов от продажи нефти.

«Появилось понимание, что планета нуждается в нефти,- говорит аналитик Сергей Вакуленко.- Никому не хватает храбрости объявить эмбарго на российскую нефть и лишить глобальный рынок 7,5 млн баррелей нефти и нефтепродуктов в день».

Можно говорить, что в энергетической войне между Западом и Россией Азия фактически поддержала Москву, покупая у нее нефть и нефтепродукты. Неожиданный новый рынок обнаружился на Ближнем Востоке, который активно покупает российские нефтепродукты. Ближневосточные НПЗ успешно заменили американские, которые покупали их раньше в больших количествах.

Резко нарастили закупки российской нефти, пользуясь солидными скидками, Индия, которая еще в начале года практически не покупала нефть у России; Китай, Турция и ближневосточные страны. НПЗ в Индии и на Ближнем Востоке нередко продают в те же Европу и США бензин и дизельное топливо, полученные из российской нефти. Недавно, правда, импорт снизился, но скорее всего это произошло из-за профилактических работ на НПЗ.

В большинстве случаев, покупая или продавая российскую нефть, трейдеры и НПЗ не нарушают санкции. Чтобы обходить американские и европейские санкции против России, многие мелкие и средние покупатели перевели персонал в Дубай и Сингапур, которые к ним не присоединились.

Для того, чтобы затруднить определение происхождения нефти, в России перестали публиковать ежемесячные отчеты по добыче нефти и другие статистические данные, касающиеся нефтедобычи. Часто в документах на отправку нефти, пишет WSJ, ссылаясь на трейдеров, не ставится порт назначения и нет названия перевозчика.

Посредники нередко перегружают российскую нефть в море с одного танкера на другой. Конечно, это дорогое удовольствие, но при помощи этой операции максимально скрывается страна, в которой добыта нефть.

Иранская, венесуэльская, а теперь и российская нефть в основном поступают в крупный логистический хаб Фуджейру, Объединенные Арабские Эмираты. WSJ приводит свидетельство одного швейцарского трейдера, недавно купившего в Фуджейре нефть, которая судя по содержанию серы и другим характеристикам была из России, а по документам нет.

WSJ считает, что России будет нелегко и дальше поддерживать экспорт нефти и нефтепродуктов на высоком уровне, потому что индийские и китайские НПЗ обладают ограниченными мощностями. Немаловажно, считают на Западе, и старение нефтедобывающего оборудования особенно на фоне прекращения его импорта из США и Европы так же, как технологий.

Зима проверит решимость противников в энергетической войне. 5 декабря вступает в силу европейское эмбарго на российскую нефть с потенциальными проблемами со страхованием перевозящих ее танкеров. Большой вопрос – насколько эффективно будут его выполнять европейские страны и Брюссель.

По мнению аналитика Citigroup Аркадия Геворкяна, Россия с трудом, но все же сможет найти покупателей на 1,25 млн бар./д. нефти и нефтепродуктов, которые сейчас идут в Европу; а Ливия Галларати из Energy Aspects считает, что к марту следующего года добыча нефти и конденсата в России может снизиться приблизительно на 2 млн бар./д.