Российским школьникам официально запретили пользоваться мобильными телефонами на уроках

С 1 сентября 2022 года использование учащимися российских школ мобильных телефонов во время уроков будет полностью запрещено. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе Общероссийского родительского собрания.

«Что касается уроков, в соответствии с новыми санитарными правилами, у нас мобильные телефоны с этого учебного года на уроках использовать не допускается, чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьников от занятий», — цитирует Кравцова агентство «Москва».

Накануне, 30 августа, помощник президента и бывший министр культуры Владимир Мединский предложил в порядке эксперимента запретить школьникам использовать смартфоны во время уроков, пишет «Интерфакс». Чиновник отметил, что гаджеты отвлекают от учебы; по его словам, урок становится для детей «неприятным отрывом от очень интересной игры» в смартфоне. Мединский уточнил, что сами школы с такой инициативой выступить не могут, и предложил провести эксперимент в рамках региона, к примеру, Москвы.

Ранее Сергей Кравцов сообщил, что с начала нового учебного года в школах каждый понедельник будут исполнять гимн и поднимать государственный флаг. Кроме того, с 5 сентября в школах начнут проводить классные часы, которые будут посвящены ценностям российского общества, закрепленным в стратегии нацбезопасности. Форматы таких занятий будут различаться в зависимости от возраста школьников.