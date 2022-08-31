S&P 500: плохие новости перестали быть хорошими

Во времена подъема ставок трейдеры зачастую исходят из принципа «хорошие новости – плохие новости». Мрачная экономическая статистика может заставить ФРС не усердствовать с ужесточением денежно-кредитной политики. Но многое зависит от команды регулятора. В 1970-х годах этот подход работал. А в 1980-х при председателе ФРС Поле Волкере, победившем стагфляцию, вызванную тактикой его предшественников, схема нарушилась.

Нынешняя ФРС поначалу воспринималась, как духовная преемница ФРС 1970-х, и схема работала. Предположение о том, что на фоне замедления экономики ужесточение будет остановлено, а то и пойдет вспять, подпитывало недавнее «медвежье ралли». Но ФРС предприняла титанические усилия, чтобы убедить рынок в обратном. Ведь перед ней в полный рост встали сразу две проблемы.

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Одна состояла в том, что взлет акций и облигаций смягчал финансовые условия, препятствуя борьбе с инфляцией. Вторая была даже опасней. Первые же попытки исправить ситуацию «ястребиной» риторикой показали, что у ФРС – явные проблемы в коммуникации с рынком. Ее просто не слушали. Это вело к катастрофе.

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Пришлось чуть не ежедневно палить из всех орудий, выпуская президентов резервных банков со все более жесткими заявлениями. Только в середине августа ралли удалось остановить. Но лишь в эту пятницу речь Джерома Пауэлла нанесла быкам нокаутирующий удар и рынок полетел вниз. Однако теперь ФРС и не думает останавливаться – выступления продолжаются.

Вчера наиболее «ястребиным» из них было интервью Wall Street Journal президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса. Он заявил, что ставка после окончания подъема сохранится на высоком уровне весь 2023 год. Сейчас, срочный рынок, по данным CME, ожидает ее повышения к концу года до 3,75-4%, а осенью 2023-го – начала снижения. Теперь по этим надеждам нанесен удар.

Джон Уильямс обратил внимание на необходимость положительных реальных (с поправкой на инфляцию) ставок, а та в США сейчас находится на уровне 8,5%. ФРС больше ориентируется на индекс цен на личное потребление (PCE), но и он вырос на 6,3%. Так что ставка может оказаться заметно выше 4%.

На этом фоне вчера рост числа вакансий и данные о восстановлении потребительского доверия оказались для рынка плохими новостями, ведь они укрепят ФРС в ее намерениях. И индексы продолжали падение. Dow Jones Industrial Average потерял по итогам дня 0,96%, S&P 500 – 1,1%, а Nasdaq Composite – 1,12%. С начала августа они упали уже на 3,2%, 3,5% и 4,1% соответственно, так что у них есть хорошие шансы завершить и весь месяц в минус.

В первом полугодии на рынке сохранялась вера в полумифический «пут-опцион ФРС». В свое время его называли Greenspan Put по имени Алана Гринспена, возглавившего Федрезерв после Волкера. Рынок верил, что есть уровни, при падении на которые регулятор изменит политику или как-то еще остановит обвал акций.

В мае опрошенные Bank of America инвесторы, управляющие $1 трлн, считали, что «пут» находится на 3529 пунктах по индексу S&P 500. Не исключено, что эта вера помогла рынку в июне развернуться неподалеку – на 3636 пунктах. Но в мае же Barron’s шутил, что там мог быть и «колл» (противоположность «пута»). И теперь это не шутка.

«Плохие экономические новости — это снова плохие новости для рынка, — цитировал вчера CNBC главного инвестиционного директора Horizon Investments Скотта Ладнера. – Когда мы считали, что ФРС повернется к более ‘голубиной’ политике, если экономика ослабнет, их можно было интерпретировать как бычьи, потому что они приближали время такого разворота. Но когда ясно, что ФРС готова пожертвовать экономикой ради подавления инфляции, это больше не имеет смысла, а плохие новости просто увеличивают вероятность рецессии. Другими словами, ‘пут-опцион ФРС’ в настоящее время мертв».

