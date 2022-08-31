Рынок акций: «быки» наступают по всему фронту

Все внимание инвесторов было приковано сегодня к акциям «Газпрома». Торги ими начались с гэпа вверх практически при отсутствии заявок на продажу в первые минуты торгов. На пике рост котировок достигал 35%, что во многом было спровоцировано закрытием коротких позиций — в том числе по маржин-коллам.

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Однако затем некоторые инвесторы решили зафиксировать прибыль. Связано это как с тактикой активных спекулянтов, которые всегда фиксируют такой высокий доход, так и с сокращением позиций многими инвесторами, которые весной и в начале лета набирали в портфели акции газовой монополии в расчете на годовые дивиденды.

Но потенциал роста бумаги сохраняется. Прежде всего, вверх ее будет гнать огромная дивидендная доходность, которая даже после сегодняшнего взлета составляет около 20%. Не исключено, что в самые ближайшие дни «Газпром» будут покупать консервативные инвесторы за счет высвобождения средств из облигаций и банковских депозитов.

На рынке есть мнение, что июньское решение собрания акционеров «Газпрома» не распределять прошлогоднюю прибыль связано не с потребностью в дополнительном денежном резерве, а с тем, что владельцы АДР не могли получить эти выплаты. Теперь же к моменту перечисления дивидендов газпромовские АДР будут конвертированы, их российские держатели уже будут иметь на счетах полноценные акции и без проблем получат дивиденды.

Скорее всего, по этой же причине отказался от годовых выплат и «Лукойл» — тем более, что ходят слухи, будто бы значительная часть депозитарных расписок была в руках топ-менеджмента компании. Поэтому трейдеры ждут расконвертации АДР «Лукойла» и скорого объявления компании о выплате дивидендов. На этих ожиданиях акции компании сегодня выросли на 3,1%.

Раз уж основной акционер «Газпрома» — государство — решило разделить прибыль газового монополиста, то аналогичных шагов от властей можно ждать и по другим госкомпаниям. Поэтому рисковые инвесторы активно скупали торговавшийся ранее хуже рынка Сбербанк, акции которого сегодня выросли на 3,2%.

По этой же причине подбирали «Роснефть» (+1,9%), несмотря на продолжение тенденции к снижению котировок нефти, которые к закрытию российских торгов опустились в район $97 за баррель.

Дивидендный фактор привел и к подорожанию «Газпромнефти» на 3,3%.

В целом же по итогам дня Индекс Мосбиржи вырос на 4%, закрывшись на «круглой» отметке 2400 пунктов. Сильное сопротивление расположено в зоне 2450-2500.

Ранее многие аналитики говорили, что в этом районе начнется массовая фиксация прибыли, и диапазон вряд ли будет пробит. Однако теперь мнения стали более оптимистичными. Весьма вероятное продолжение роста акций «Газпрома», особенно если оно будет поддержано дивидендными новостями по другим «голубым фишкам», способно вытянуть российский рынок акций выше этого диапазона без длительных остановок и серьезных откатов.

Финансовую поддержку «быкам» в ближайшее время будет оказывать и переток средств из депозитов и ОФЗ, а в середине осени — частичное реинвестирование газпромовских дивидендов.

Поменялась риторика финансистов и относительно рубля. Еще в середине августа практически все эксперты ждали падения курса российской валюты как минимум в район 65—70 руб. за доллар уже в сентябре. Но торможение введения нового бюджетного правила в высших эшелонах власти поставило эти ожидания под сомнения. Не исключено, что государство в первую очередь намерено восстановить импорт и еще больше сбить инфляцию, а уж потом опускать курс рубля, увеличивая доходы экспортеров.

Сегодня тем не менее рубль подешевел к доллару на 0,5%. Торги закрылись по котировке 60,23 руб. Таким образом, начатая в начале августа консолидация курса рубля около отметки 60 руб. за доллар продолжается.

