Счетная палата обнаружила неожиданный характер кризиса

Счетная палата считает инфляцию одним из основных рисков для экономики РФ в этом году, хотя к концу июня она и замедлилась на 0,35 % (как за счет удешевления продовольствия — на 1,1 %, так и непродовольственных товаров — на 0,41 %), до 15,9% в годовом выражении. Такое мнение высказали аудиторы ведомства в докладе об исполнении федерального бюджета за первое полугодие.

Динамика инфляции после прохождения пика в начале мая (на 6 мая — 17,8 % в годовом выражении) начала замедляться. Этому способствовали, по оценке аудиторов, решительные действия Банка России, который одномоментно поднял ставку с 9,5 % до 20 %, исчерпание ажиотажного спроса, укрепление рубля, а также сезонное замедление роста цен и улучшение инфляционных ожиданий.

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В первом полугодии 2022 года экономика России развивалась в условиях резко возросшего санкционного давления, что привело к сокращению и трансформации внешнеторговых потоков, изменениям экономической политики и замедлению или сокращению ряда основных показателей, отметили аудиторы.

При этом, несмотря на неопределенность дальнейшего развития ситуации, динамика исходных условий функционирования экономики была нетрадиционной для кризисного периода: цена на нефть сохранялась достаточно высокой, курс рубля после мартовской девальвации укрепился почти в 2 раза. Цена на нефть марки «Юралс» в среднем за январь-июнь 2022 года составила 85,4 доллара США за баррель.

Динамика нефтяных цен в первом полугодии 2022 года формировалась под воздействием шока спроса и предложения, а также на фоне возросших геополитических рисков, что привело к росту дисконта между ценой на российскую нефть и эталонными мировыми марками. В марте дисконт к российской нефти резко вырос — до 35-38 долларов. Однако в дальнейшем по мере переориентации экспортных потоков и увеличения прямых среднесрочных и долгосрочных договоров, исключающих цепочки посредников, он сократился до 20—25 долларов.

Курс рубля после рекордного ослабления в марте (до 103,7 рубля за доллар) во втором квартале начал укрепляться и уже к концу первого полугодия достиг значений 2015 года, приблизившись к уровню в 50 рублей за доллар. Этому способствовало введение валютного контроля, а также ужесточение денежно-кредитной политики. В среднем за январь-июнь 2022 года курс доллара к рублю составил 74,8 рубля за доллар.

Теперь же «одним из основных рисков года является рост инфляции», — говорится в докладе.

Отметим, что вчера на заседании правительственной комиссии первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что инфляция в России по итогам текущего года составит примерно 12-13%, эти ожидания гораздо оптимистичнее, чем были ранее.

«В целом за год мы ожидаем уровень инфляции примерно в диапазоне 12-13% с учетом тенденций, которые есть сегодня. Конечно, гораздо позитивнее и гораздо более оптимистичнее, чем мы ожидали два-три месяца назад», — сказал он на президиуме правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

Не стоит подталкивать рубль к ослаблению через бюджетное правило

Инфляция сегодня это проблема всего мира, отмечает ведущий аналитик компании «Открытие Брокер» Андрей Кочетков. Однако, по его словам, если в развитых странах это следствие чрезмерно мягкой денежной политики центральных банков, то в России это в большей степени психологическая проблема и следствие возникновения дефицита из-за разрыва логистических связей по импорту. Пока сложно назвать её долгосрочной, если не будут приниматься заведомо ошибочные решения.

После пика весной инфляция в РФ начала довольно бодро замедляться, обращает внимание эксперт. Даже в ЦБ РФ признают, что главным фактором сдерживания роста цен стало укрепление рубля. Конечно, взаимная заморозка активов и отключение международных спекулянтов от российского финансового рынка сыграло свою роль, но в большей степени крепость рубля — это отсутствие целенаправленных валютных интервенций Минфина и сильный торговый баланс.

На фоне крепкого рубля и постепенного появления новых каналов импорта постепенно снижается дефицит товаров, а потребители демонстрируют оживление активности. Этому также способствует снижение ставки ЦБ РФ. Рост потребительского кредитования за июль составил 23,3%, или 427,4 млрд рублей. Однако это всё ещё вдвое ниже показателя прошлого года.

Примечательно, говорит Андрей Кочетков, что в июле инфляционные ожидания населения упали до 10,8% на 12 месяцев вперёд, или вернулись к показателю на март 2021 года. Однако ослабление рубля под занавес июля привело к тому, что уже в августе ожидания подскочили до 12,0%. В краткосрочном плане всплеск инфляционных ожиданий активизирует потребителей, но в долгосрочном плане приводит к сдерживанию потребления.

Соответственно, видно довольно прямую зависимость между курсом рубля и спросом. Если бы рубль ослаб на 20%-30%, то это бы немедленно ускорило инфляцию, одновременно став причиной резкого ухудшения потребительской активности. Вслед за этим ЦБ РФ был бы вынужден повысить ставку, а это уже негатив, как для производителей, так и для потребителей.

Поэтому в сложившихся условиях лучше воздержаться от каких-либо резких движений в сфере формирования валютного курса, считает аналитик. Если текущий курс рубля способствует снижению инфляции без особого ущерба бюджету, то не стоит подталкивать отечественную валюту к ослаблению через новое бюджетное правило. Тем более, что сильный рубль является логическим следствием высоких цен на товары российского экспорта.

Сохранение относительно стабильного курса позволит рассчитывать на дальнейшее замедление инфляции. Дополнительным фактором сдерживания цен станет увеличение поставок из дружественных стран и по параллельному импорту. Также можно рассчитывать на рост внутреннего производства, которое будет постепенно заполнять освободившиеся ниши от иностранных компаний. Постепенно можно выйти на уровень роста доходов населения, что будет стимулировать внутренний спрос, а это уже заявка на рост экономики без оглядки на внешнюю ситуацию.

Так что, полагает Андрей Кочетков, Счётная палата обоснованно считает инфляцию одним из главных рисков экономики. Однако пути преодоления инфляционных тенденций понимают далеко не все в правительстве. Ставка ЦБ РФ уже опережает инфляционные ожидания на 6-12 месяцев. Если же в эту схему включить ещё и ослабление рубля, то риск инфляции станет из потенциального вполне реальным, а инфляционные ожидания закрепятся на долгосрочной основе, похоронив надежды на восстановление внутреннего спроса.

«А» упало, «Б» пропало, кто остался на трубе?

В конце 2021 года Всемирный банк (ВБ) называл четыре основных риска для российской экономики: угроза развития пандемии, риск инфляции, риск возможного введения санкций, риск энергоперехода, отмечает, в свою очередь, эксперт Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук. Но, указывает он, Россия успешно справилась с пандемией. Риск перехода к «зеленой энергетике» сегодня не стоит на повестке дня. Европа запускает угольные электростанции и отодвигает достижение углеродной нейтральности на задний план. США и ЕС страдают от инфляции, которые достигли 8,5% уровня.

Причина — попытка установления однополярного мира, объясняет эксперт. Обострение произошло после начала Россией СВО на Украине. Таким образом, основным риском для России из перечня, названного ВБ, стал риск введения санкций. На сегодня уже введено семь пакетов санкций против России. Главная цель Запада — изолировать РФ от мировой экономики, вырвать ее из мирохозяйственных связей, запустив тем самым процессы деградации и распада нашей экономической системы.

В апреле 2022 года в своем выступлении на Совете Федерации Андрей Белоусов заявил о внешнеэкономических рисках российской экономики, в первую очередь логистических ограничений и недостатка ликвидности. Эти риски стали главными рисками нынешнего времени. Правительство прикладывает все свои усилия по поддержке экономики для минимизации внешнеэкономических рисков. Оно снизит эти риски, создавая технологический суверенитет России в ближайшие годы, уверен Валерий Корнейчук. Работы в этом направлении будут интенсифицированы — беспрецендентное финансирование получит российская электроника.

Расширится поддержка промышленных кластеров и технопарков. По «каналам государственного бюджета» реализуется поддержка российской экономики через льготные кредиты. Аналогичная программа запущена для системообразующих организаций в сельском хозяйстве. Банк России проводит политику защиты экономики и финансовой системы в условиях санкций, применяя все инструменты для удержания финансовой и ценовой стабильности. Риск снижение уровня внутреннего спроса и сокращение финансовых ресурсов домохозяйств реализуется за счет адресной поддержки населения.

Результатом принятых мер стало снижение Министерством экономики прогноза падения ВВП с 10% до 4,2%. Российская экономика вернется на траекторию роста, развивая производство, создавая новые рабочие места, осуществляя внутренние инвестиции, заключает Валерий Корнейчук. Финансовая стабильность и предсказуемая снижающаяся инфляция — главные условия для этого. Согласно последним прогнозам Минэкономики, уровень инфляции по итогам года будет меньше предыдущих оценок в 17,5 % и составит 13,4 %, напоминает эксперт.