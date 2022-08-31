Страны Евросоюза не смогли договориться о визовых ограничениях для россиян

Главы МИД стран Евросоюза не сумели согласовать запрет на выдачу шенгенских виз гражданам России, поскольку многие высказались против таких ограничений.

Об этом по итогам встречи с коллегами заявил глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает «РИА Новости».

На прошлой неделе Сийярто заявил, что не поддерживает планы по введению запрета на выдачу шенгенских виз для граждан РФ. Ранее несогласие с призывами ряда стран Евросоюза ограничить выдачу виз россиянам выразили ФРГ, Греция и Кипр.

Запретить оформлять шенгенские визы гражданам России предложили в Эстонии, Финляндии, Латвии и Литве. С 18 августа россиян перестали пускать в Эстонию по шенгенским визам, которые выдал Таллин. Исключение делается для обладателей дипломатических виз, работников сферы международных перевозок и ряда других категорий лиц.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 29 августа заявил, что полный запрет на выдачу гражданам РФ шенгенских виз не получит согласованной поддержки членов Евросоюза. Он уточнил, что считает целесообразным применение более избирательного механизма: по его убеждению, стоит перейти «к предоставлению виз некоторым россиянам», к примеру, не выдавать их олигархам.