Трансмашхолдинг презентовал два новых тепловоза

АО «Трансмашхолдинг» (ТМХ) в ходе проведенного на Коломенском заводе заседания Совета по взаимодействию ОАО «РЖД» с предприятиями транспортного машиностроения представило свои новые разработки - магистральный грузовой тепловоз 3ТЭ28, маневровый тепловоз ТЭМ23, а также дизельные двигатели 16ЛДГ220 и 1-9ГМГ.

В мероприятии принял участие глава РЖД Олег Белозеров. Об этом «Эксперту» сообщили в пресс-службе предприятия.

Тепловоз 3ТЭ28 (а также его двухсекционное исполнение 2ТЭ28) создан для обеспечения вождения тяжеловесных поездов на неэлектрифицированных участках восточного полигона РЖД. Локомотив базируется на хорошо зарекомендовавших себя в эксплуатации отечественных конструкторских решениях, оснащен мощным современным дизельным двигателем, созданным специалистами Инжинирингового центра двигателестроения ТМХ. Технические параметры тепловоза позволяют ему водить на восточном полигоне поезда массой до 7100 тонн. Выпуск локомотивов 3ТЭ28 должен начаться во втором полугодии 2023 года.

Локомотив ТЭМ23 — четырехосный двухдизельный маневровый тепловоз модульной конструкции. Оборудуется двумя отечественными дизельными двигателями мощностью 309 или 368 кВт каждый. Все функциональные модули локомотива имеют законченную конструкцию, в случае необходимости предусмотрена возможность быстро произвести их замену.

По сравнению с другими серийными тепловозами, при эксплуатации ТЭМ23 обеспечивается экономия до 30% топлива и масла. За счет использования необслуживаемого оборудования и асинхронного привода, тепловозу требуется в 2,4 раза реже, чем серийным локомотивам, заходить на обслуживание, объем каждого вида обслуживания уменьшен в 2 раза.

Оба представленных Олегу Белозёрову локомотива созданы в соответствии с требованиями дизайн-концепции «Бренд-ДНК», которая создана при участии Национального центра промышленного дизайна и инноваций «2050.ЛАБ» и используется при проектировании новых образцов продукции холдинга ТМХ.

Дизель-генератор 16ЛДГ220 (номинальная/максимальная мощность 3300/ 3600 кВт при 1000 об/мин) предназначен для перспективных тепловозов повышенной мощности семейства ТЭ30, которые также создаются для восточного полигона. Эти локомотивы будут изготавливаться на Брянском машиностроительном заводе.

Газопоршневой двигатель-генератор 1-9ГМГ мощностью 900 кВт разработан на базе газопоршневого двигатель-генератора для маневрового газотепловоза 9ГМГ. Он предназначен для стационарных и блочно-транспортабельных электростанций разных модификаций, которые, помимо прочего, могут использоваться в качестве основных и резервных источников электро- и теплоснабжения для хозяйственных и промышленных объектов — тепличных хозяйств и газовых котельных.

Стоит отметить, что Олег Белозёров в Коломне ознакомился не только с новой техникой, но и с обновленной производственной площадкой предприятия, на которой в течение последних лет реализуется программа комплексного обновления. Главе РЖД показали цеха производства ключевых компонентов дизельного двигателя (механический цех №10, цех топливных систем, машиносборочный цех).

Напомним, что Коломенский завод входит в состав компании «ТМХ Энергетические решения». Модернизация производственного комплекса и создание новых образцов продукции происходит в Трансмашхолдинге в рамках реализации стратегии развития продуктового портфеля компании, обеспечения технологического суверенитета российского транспортного машиностроения и глобальной конкурентоспособности отрасли. Главным фактором, определяющим работу специалистов холдинга, является соответствие создаваемой техники современным и перспективным потребностям крупнейших потребителей, прежде всего — «Российских железных дорог».

Комплексное обновление Коломенского завода — один из крупнейших проектов развития, реализуемых в ТМХ. В рамках инвестиционной программы на предприятии создаются новые производства ключевых компонентов дизельных двигателей, строится центр испытаний дизелей, происходит увеличение сборочных мощностей по выпуску и ремонту двигателей с 500 до 1150 единиц в год. Пропускная способность нового локомотиворемонтного цеха составит до 110 секций в год. Общая стоимость работ, которые проводятся в течение 2018-2027 годов, превышает 12,5 млрд рублей.