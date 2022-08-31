Ушел из жизни Михаил Горбачев

Крупнейший советский политик Михаил Горбачев умер 30 августа на 92-м году жизни. Первый и единственный президент СССР находился у власти лишь всего шесть лет, но вошел в историю, как человек, изменивший страну и мир, пишет ТАСС.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с уходом из жизни бывшего президента СССР Михаила Горбачева. Утром сегодняшнего дня президент Российской Федерации направит родственникам и близким почившего телеграмму.

Став в 1985 году Горбачев генеральным секретарем ЦК КПСС, Михаил Горбачев объявил вскоре знаменитые "Ускорение" (в экономической сфере), а затем "Перестройку" и "Гласность". Последние, возможно, и поглотили энергию экономического рывка, который, тем не менее, СССР довольно-таки успешно начал осуществлять. Произошла громадная либерализация во всех общественных сферах и демократизация политической жизни. Одновременно Горбачев проводил политику разоружения, значительно снизившую количество ядерных зарядов в мире, хотя в целом и неоднозначную по своим последствиям.

Позднее, возглавив Верховный Совет СССР, Горбачев предложил ввести пост президента и отменить статью конституции о руководящей роли партии, что и было сделано. Тогда же он активно стремился реформировать СССР.

Михаил Горбачев ушел из жизни в августе, вскоре после 31-й годовщины "августовского путча" - попытки прихода к власти группы тогдашних консерваторов-коммунистов в форме Госуда́рственного комите́та по чрезвыча́йному положе́нию в СССР (ГКЧП). Для него это обернулось кратковременной изоляцией в резиденции в крымском Форосе, а затем и потерей власти спустя менее, чем полгода. Незадолго до этого главами трех республик СССР было объявлено об упразднении Союза. Вместе со страной ушла в историю советская плановая экономика, которая, впрочем, при Горбачеве весьма активно реформировалась.

Исключительная противоречивость фигуры Горбачева не должна заслонить того факта, что был лидером эпохи вдохновения и свободы, каковые эпохи, впрочем, в истории часто заканчиваются более или менее жестоко. Не избежала этой участи и бывшая страна Советов.

ТАСС приводит основные вехи биографии президента СССР Михаила Горбачева. Он родился 2 марта 1931 года в селе Привольное Ставропольского края в крестьянской семье. "Родился чуть ли не в хлеву, почти, как Иисус Христос", - сказал он однажды, общаясь с журналистами. Оба его деда пострадали от советской власти. Один был раскулачен, другого заподозрили в троцкизме. Тяготы войны семья Горбачевых ощутила в полной мере.

В 1950 году, с серебряной медалью окончив школу, он поступил на юридический факультет МГУ. Началом политической карьеры считал 1955 год, когда стал работать в Ставропольском Крайкоме ВЛКСМ. Затем была партийно-советская карьерная лестница, с постом главы обкома КПСС, членством в Политбюро и восхождением на верхнюю ступень власти. На своих постах во главе страны Горбачев был одним из самых активных и заметных мировых политиков.

При нем же в России утвердилось понятие "первой леди". "Все самое лучшее в жизни связано с Раисой и все самое тяжелое - тоже с ней", - говорил Горбачев, вспоминая о супруге, которая ушла из жизни в 1999 году. Она умерла от лейкемии, и до конца своих дней он помогал гематологическому центру, построенному при участии его фонда в Петербурге.

Выросший атеистом, он был готов поверить, что в другой жизни они встретятся. И вот теперь они вместе.