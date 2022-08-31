В Энергодаре сообщили о 60 обстрелах Запорожской АЭС со стороны Киева

За последние сутки ВСУ нанесли свыше 60 ударов по Энергодару, в том числе по территории Запорожской атомной электростанции, куда на этой неделе должна прибыть миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Об этом сообщили в пресс-службе временной администрации Энергодара, передает «Интерфакс».

«Продолжаются обстрелы г. Энергодар и ЗАЭС со стороны ВСУ в преддверии приезда комиссии МАГАТЭ... За истекшие сутки станция, прилегающие территории и город подверглись более 60 ударам из БПЛА и артиллерии фугасной-осколочного типа со стороны населенного пункта Марганец», — указывается в сообщении.

Уточняется, что по территории станции нанесено 57 ударов из ствольной артиллерии, один удар был произведен из беспилотника по учебному центру. Дроном-камикадзе обстреляно здание администрации, в результате повреждены фасад и внутренние помещения.

Радиационный фон в норме, пострадавших нет, говорится в пресс-релизе.

Между тем сообщается, что автоколонна миссии МАГАТЭ выехала из Киева и направилась в сторону Запорожской АЭС. Специалисты планируют провести на объекте несколько дней.

В Агентстве рассчитывают организовать постоянную миссию на ЗАЭС; глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что это одна из самых важных вещей, которые он хочет реализовать. «Это одна из самых важных вещей, которую я хочу сделать, и я это сделаю», — цитирует Reutres главу МАГАТЭ.

Самая крупная в Европе Запорожская атомная электростанция, которая с конца февраля находится под контролем российских военных, подвергается регулярным атакам со стороны ВСУ с начала августа. В последние дни, в преддверии визита специалистов МАГАТЭ в Энергодар, обстрелы станции и прилегающих к ней районов участились.