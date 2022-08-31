В Минобороны РФ рассказали о провокациях Киева перед визитом миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Министерство обороны РФ рассказало о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины.

«Киевский режим в течение 30 августа продолжал провокации, направленные на срыв работы миссии МАГАТЭ и создание угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции», — подчеркивается в сообщении. В ведомстве отметили, что в ходе обстрела украинской артиллерией территории атомной станции один снаряд попал в здание комплекса по переработке твердых радиоактивных отходов. Уточняется, что обстрелы велись с огневой позиции ВСУ в районе Никополя на противоположном берегу Каховского водохранилища. «Ответным огнем артиллерийское подразделение противника в данном районе были подавлено», — указывается в пресс-релизе.

Отмечается, что попытка Киева возобновить наступательные действия на Николаево-Криворожском и других направлениях провалилась. «В ходе безуспешных атак населенных пунктов Архангельское, Ольгино и Терновые Поды противник понёс значительные потери и был отброшен российскими войсками. В районе населённого пункта Сухой Ставок разгромлен батальон 57-й мотопехотной бригады ВСУ. В настоящее время завершается уничтожение его остатков», — указывается в сообщении российского оборонного ведомства.

Уточняется, что для деблокирования подразделений ВСУ через реку Ингулец было переправлено 12 танков, поставленных Украине Польшей. «Мощным огневым воздействием российских войск часть танков была уничтожена. Несколько танков в ходе беспорядочного отхода подорвались на своем минном поле. Только пять украинских танков смогли вырваться обратно, вглубь подконтрольной ВСУ территории», — рассказали в Минобороны РФ.

Сообщается, что за двое суток украинские войска потеряли на Николаево-Криворожском и других направлениях четыре боевых самолета: два Су-25, один Су-24 и один МиГ-29; кроме того, сбиты три украинских вертолета Ми-8. «Российскими войсками уничтожено 63 украинских танка, 59 боевых машин пехоты, 48 других боевых бронированных машин, 14 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1700 украинских военнослужащих», — говорится в сводке.

Всего с начала спецоперации уничтожено 280 самолетов, 151 вертолет, 1844 беспилотных летательных аппаратов, 371 зенитный ракетный комплекс, 4592 танка и других боевых бронированных машин, 822 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3360 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5155 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее стало известно, что автоколонна миссии МАГАТЭ выехала из Киева и направилась в сторону Запорожской АЭС. Специалисты планируют провести на объекте несколько дней и организовать постоянную миссию на ЗАЭС, которая подвергается регулярным атакам. МИД РФ заявил, что Москва приветствует это намерение.