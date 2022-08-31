Будапешт заключил с «Газпромом» контракт на дополнительные поставки газа

Венгрия подписала контракт с холдингом «Газпром» на поставку дополнительно до 5,8 млн куб. м газа в сутки с 1 сентября.

Об этом сообщил в среду министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.

«Достигнуто соглашение на период сентября и октября. С 1 сентября "Газпром" будет поставлять дополнительные объемы природного газа в Венгрию сверх уже заключенных контрактов», — цитирует чиновника ТАСС.

По словам Сийярто, в августе дополнительные поставки российского газа в Венгрию составляли 2,5 млн куб. м в сутки. «А сейчас мы достигли соглашения с "Газпромом" и подписали контракт о том, что максимальные дополнительные поставки газа в Венгрию через Сербию составят 5,8 млн куб. м в сутки», — пояснил министр. Глава МИД отметил, что экономика страны по-прежнему не сможет обойтись без газа из России.

В сентябре 2021 года венгерская компания MVM заключила с «Газпромом» долгосрочный контракт, предполагающий поставки в общей сложности 4,5 млрд куб. м газа в год через Сербию и Австрию в обход Украины. В июле этого года Будапешт объявил о планах по закупке у РФ дополнительных 700 млн куб. м газа, мотивировав это необходимостью обеспечить безопасность энергоснабжения страны в ближайшей перспективе.