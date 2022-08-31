Роман Вильфанд рассказал, какая погода ждет москвичей в первые дни осени

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, 1 сентября в Москве ожидается 12-14 градусов тепла и минимальные осадки; после 1 сентября в столице теплеть уже не будет.

«Перемещается антициклон с запада. Москва будет находиться на восточной периферии этого антициклона. В антициклоне движение происходит по часовой стрелке, значит, на восточную периферию будут поступать воздушные массы с севера», — цитирует Вильфанда ТАСС.

Согласно прогнозам синоптика, 3 сентября в городе ожидается малооблачная погода, что приведет к понижению ночных температур до 1-6 градусов. «Если еще 1-2 сентября все-таки облачность будет, то уже 3-го погода малооблачная будет, потому что в антициклоне нисходящие движения препятствуют облакообразованию. Это приведет к тому, что ночью будут заметные понижения, даже до 1-6 градусов», — рассказал научный руководитель Гидрометцентра.

В целом сентябрь в Москве прогнозируется около нормы, однако на отрицательном фоне, резюмировал Вильфанд. По его словам, основной вклад в этот фон внесет первая декада месяца.