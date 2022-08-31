Владимир Путин направил телеграмму соболезнований близким Михаила Горбачева

Владимир Путин направил телеграмму соболезнований родным Михаила Горбачева, который ушел из жизни накануне вечером.

Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

«Михаил Горбачев был политиком и государственным деятелем, оказавшим огромное влияние на ход мировой истории. Он возглавлял нашу страну в период сложных, драматических изменений, масштабных внешнеполитических, экономических, общественных вызовов. Глубоко понимал, что реформы необходимы, стремился предложить свои решения назревших проблем», — говорится в телеграмме.

Путин также отметил гуманитарную, благотворительную и просветительскую деятельность, которую первый президент СССР вел все последние годы.

«Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Михаила Сергеевича Горбачева», — подчеркнул президент.

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев скончался во вторник, 30 августа, на 92-м году жизни. Сообщается, что политик будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве, рядом с супругой Раисой.

Михаил Горбачев был последним генеральным секретарем ЦК КПСС, а также первым и единственным президентом СССР. Он вошел в историю как человек, который начал политику перестройки и гласности. В 1990 году Горбачев стал лауреатом Нобелевской премии мира за «ведущую роль в мирном процессе, который характеризует важную составную часть жизни международного сообщества».