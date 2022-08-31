Владислав Овчинский: Более 500 проектов по промышленной связи реализовал резидент ОЭЗ Москвы за 25 лет

За четверть века разработчик систем промышленной связи «Концерн Гудвин», который имеет статус резидента особой экономической зоны Москвы, реализовал более 500 проектов, один из которых успешно внедрен на 15 российских предприятиях. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Компания прошла путь от производителя домашних телефонов до разработчика и поставщика высокотехнологичных систем беспроводной связи. Всего компания реализовала более 500 проектов для операторов связи, промышленных предприятий и корпоративных заказчиков. Системы связи успешно функционируют на объектах топливно-энергетического комплекса и магистрального трубопроводного транспорта, предприятиях по добыче нефти и газа, нефтехимических и газохимических предприятиях, в горнодобывающей промышленности, в медицинских учреждениях и на спортивных объектах», – рассказал Овчинский.

Компания начала работать в ОЭЗ Москвы в 2015 году и разработала систему «Гудвин-Нева», которая относится к области промышленного интернета вещей. Программа обеспечивает безопасность на промышленных объектах за счет отслеживания изменений параметров среды и состояния человека. Система «видит», где находится сотрудник, оценивает его состояние, потенциальную угрозу его здоровью или жизни. Отклонения от заданных параметров отображаются на экране диспетчера и позволяют оперативно связаться с сотрудником, чтобы предупредить об опасности.

«Резидент, вложивший уже более 100 миллионов рублей в собственное производство размером в 1,3 тысячи квадратных метров на площадке ОЭЗ в Печатниках, создал порядка 80 рабочих мест. На середину 2022 года разработанная в компании система «Гудвин-Нева» внедрена в 15 российских компаниях различных отраслей производства. Использование на предприятии такой системы способствует снижению уровня производственного травматизма, повышению трудовой дисциплины, росту производительности труда», – отметил генеральный директор ОЭЗ Москвы Геннадий Дегтев.

Налоговые преференции для резидентов ОЭЗ Москвы, а также субсидии правительства Москвы помогают компании успешно развиваться, добавили в городской мэрии.

По словам генерального директора «Концерн Гудвин» Николая Корнева, компанию-резидента среди подобных предприятий выделяет наличие не только разработчиков аппаратного и программного обеспечения, но и собственного серийного производства полного цикла. «Будем продолжать развитие своего продуктового портфеля в области беспроводной связи для обеспечения потребностей российских промышленных предприятий», – сказал он.