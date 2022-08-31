ВТБ объявил о запуске выдачи экспресс-кредитов на сумму до 100 тыс. рублей

В ВТБ сообщили о начале выдачи экспресс-кредитов наличными на сумму до 100 тыс. руб.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что такие кредиты будут выдаваться на любые цели только по паспорту и с моментальным одобрением. Размер ежемесячного платежа по быстрому кредиту начинается от 900 руб.

«В нынешних рыночных условиях получение средств "здесь и сейчас" с низким ежемесячным платежом стало актуально для наших клиентов, особенно среди молодежи и людей с невысокими доходами. Поэтому ВТБ решил запустить новый продукт с комфортными и прозрачными условиями. Статус надежного государственного банка гарантирует клиентам безопасность сделки и честный подход к решению возможных трудностей», — приводятся в сообщении слова начальника управления «Потребительское кредитование» ВТБ Евгения Благинина. Топ-менеджер подчеркнул, что условия по кредиту не окажут существенного давления на бюджет клиента, а моментальное одобрение и простота оформления позволят быстро получить нужную сумму. «По нашим прогнозам, до конца года мы выдадим более 800 млн рублей в рамках экспресс-кредитования», — отметил Благинин.

За семь месяцев 2022 года ВТБ выдал кредитов наличными на 310 млрд руб., портфель таких кредитов достиг почти 1,8 трлн руб., рассказали в пресс-службе банка.

Ранее «Эксперт» писал о том, в июле средний размер микрозайма («займа до зарплаты» до 30 тыс. рублей) составил 9,04 тыс. рублей. За месяц он вырос на символические 0,2%, а по сравнению с апрелем снизился на 1,3% (с 9,16 тыс. рублей). За год рост данного показателя составил 4,4% (в июле 2021 года — 8,66 тыс. руб.) Как отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, в апреле, на фоне экономической неопределенности средний чек микрозайма немного вырос, однако все последующие месяцы этот показатель снижался, стабилизировавшись в июне-июле на уровне 9 тыс. руб. По его мнению, ситуация в розничном кредитовании продолжает оставаться достаточно неустойчивой и будет зависеть от экономического развития страны в целом и от динамики доходов населения в частности.