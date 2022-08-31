Япония сделала выбор в пользу российского газа

В среду во второй половине дня японская корпорация Mitsubishi официально объявила о сохранении доли в проекте «Сахалин–2». Правительство РФ разрешило передать ее «дочке» DJS Japan 10% в новом операторе проекта ООО «Сахалинская энергия». Соответствующие документы подписаны премьером Михаилом Мишустиным. А во вторник российская сторона одобрила передачу также подтвердившей свое желание остаться компании Mitsui доли в размере 12,5%.

Напомним, что еще в июне президент Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в ТЭК в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций». Согласно документу, оператор реализуемого на условиях соглашения о разделе продукции проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy Investment Company Ltd c Бермудских островов заменен на российское общество с ограниченной ответственностью.

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Японские власти дали добро

Заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев в беседе с корреспондентом «Эксперта» напомнил, что оба японских партнера по проекту «Сахалин–2» ранее получили рекомендацию от японского правительства «крепко держаться своих долей в новом операторе».

«Это логично, ведь вопрос политический, и даже — внутриполитический. Компании вынуждены принимать решение с оглядкой на правительство. Поэтому я не думаю, что речь шла о каком–то внешнем давлении. Например, со стороны США», — заметил он.

Эксперт обратил внимание, что сейчас различные японские энергетические компании имеют долгосрочные контракты на поставки газа с «Сахалин–2», многие из них действуют до 2029–2030 года. «Япония не планирует от них отказываться. В текущих условиях, все потребители, имеющие подобные контракты, стараются их придерживаться, потому что цены по ним намного ниже, чем на том же спотовом рынке. Думаю, что японское правительство будет такой линии придерживаться последовательно. Во–первых, это вопрос цены, он очень важен, дешевле они не найдут. Во–вторых, это крайне удобная логистика, лучше и безопасней ничего нет. В–третьих, роль играет надежность долгосрочных контрактов. В-четвертых, Японии важно не допустить в “Сахалин–2” китайцев. И у Токио по этому поводу большие опасения, учитывая, что проект привлекательный. Поэтому отношение японцев к проекту не изменится не только в ближайшие месяцы, но и в ближайшие годы», — предположил он.

Что же касается другого крупного участника «Сахалина–2» — Shell, которая еще в феврале сообщила, что выходит из проекта — здесь ситуация менее однозначная. По мнению эксперта, компания не хочет заключать контракт с новым оператором и пытается тянуть время, ожидая что Россия сама расторгнет его. Затем британско-нидерландские нефтегазовики планируют подать иск о возмещении убытков. Алексей Белогорьев уверен, что компания сейчас изучает правовые и финансовые последствия ухода. Однако предпосылок, что Shell останется нет, считает замдиректора Института энергетики и финансов.

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Shell скрывает свои намерения

В свою очередь заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач отметил в комментарии «Эксперту», что Mitsui и Mitsubishi, помимо консультаций с собственным правительством, придется в рамках проекта продолжать непосредственное взаимодействие с властями РФ и «Газпромом». В связи с этим давление со стороны США и ЕС возможно. Однако в Токио явно дали понять, что выбрали свою энергобезопасность, а не солидарность со странами Запада.

«Что же касается долгосрочных контрактов, то сейчас их наличие особых гарантий не даёт. При обострении отношений стороны вводят рестрикции, которые имеют правовой приоритет перед коммерческими соглашениями. Но с другой стороны, когда есть взаимные интересы — это позволяет более осторожно себя вести и стараться избегать эскалации», — констатировал он.

Кроме того, Алексей Гривач выразил сомнение, что компания Shell, публичным заявлениям, действительно хочет покинуть «Сахалин–2». Тем более, с практически «пустыми руками». Однако ее желания не совсем совпадают с возможностями.

«Получить политическую поддержку в своей стране, как это сделали японские участники проекта, им пока не удалось. Если Shell не подаст заявку, то ее доля согласно указу президента РФ, будет продана, а средства за нее будут заморожены до завершения проверки на предмет влияния действий бывшего собственника на проект и интересы РФ», — указал он.

Остается заметить, что для принятия окончательного решения у Shell остается совсем мало времени. Отведенный на это месяц с момента регистрации «Сахалинской энергии», которая была осуществлена 5 августа текущего года, вот-вот закончится.