Юань и иена почти достигли знаковых отметок

После выступления «ястребиного» хора представителей ФРС и ЕЦБ в Джексон-Хоул давление на курс китайского юаня и японской иены резко возросло. Первый на этой неделе падал до 6,9226 за доллар и сейчас находится на отметке 6,9119, а вторая во вторник упала до 139,08.

Статья по теме: Ход юанем

Трейдеры реагируют на ожидаемый рост разрыва ставок Японии и Китая с США, а в перспективе – и с Европой и многими другими странами, активно ужесточающими денежно-кредитную политику. Две ведущие азиатские экономики, как известно, придерживаются другой стратегии.

КНР ставку недавно снизил, чтобы поддержать экономику, пострадавшую от антиковидных ограничений. По среднесрочным кредитам Народного банка Китая она составляет сейчас 2,75%. А в Японии ставка равна 0,1% и повышать ее не планируется.

Статья по теме: Иена: спокойствие на пороховой бочке

В США она находится в диапазоне 2,25-2,5%, а вероятность ее подъема в сентябре до 3-3,25% очень велика. К концу же года ставка будет около 4%. В ЕС она ниже, чем в Китае, но выше, чем в Японии – 0,5%. Однако из недавних заявлений ЕЦБ следует, что уже через неделю с небольшим ее могут поднять на 0,75%, а затем повышение в быстром темпе продолжится. При этом многие центробанки в борьбе с инфляцией также настроены на рост ставок.

Активные продажи двух ведущих азиатских валют на международном рынке привели их вплотную к круглым отметкам – 7 юаней и 140 иен за доллар. Эти уровни трейдеры считают знаковыми для китайского и японского центробанков. Довольно распространено мнение о том, что от них могут начаться валютные интервенции.

Иена с начала года потеряла к доллару 20,87%, а юань – только 9%, но падение китайской валюты в последнее время заметно ускорилось. И хотя рост курса доллара дает этим странам некоторые преимущества в плане экспорта, он постегивает инфляцию. Однако, судя по всему, на прохождение круглых отметок японские и китайские власти все-таки будут реагировать не валютными интервенциями.

Еще на прошлой неделе в КНР банки были предупреждены регуляторами о том, что им не стоит увлекаться продажами юаня. А Народный банк Китая стал устанавливать справочный курс доллара заметно ниже ожиданий рынка. Вчера этот фиксинг был на отметке 6,8802 юаня.

По данным Bloomberg, это на 249 «пипсов» ниже средней оценки, полученной при опросе участников рынка. Тем самым зафиксировано максимальное отклонение от ожиданий с сентября 2019 года, когда китайская валюта также резко снижалась и достигала 7,1856 юаней за доллар.

«Фиксинг и вербальные интервенции пока останутся основными инструментами, но мы также будем следить за увеличением выпуска облигаций Народного банка Китая в Гонконге», — заявила глава отдела макроэкономической стратегии Китая в Standard Chartered Bank Бекки Лю. Дело в том, что увеличение их эмиссии может сократить ликвидность юаня за границей, сделав его дороже для спекулянтов.

Японские же власти пока вообще сохраняют невозмутимое выражение лица. «Валюты движутся по-разному в зависимости от различных обстоятельств в каждый момент времени, - говорил во вторник министр финансов Шуничи Судзуки. – В основном они движутся в соответствии с фундаментальными принципами».

Банк Японии пока тоже не показывал готовности к активным действиям, его глава Харухико Курода недавно рассуждал даже о еще более мягкой денежно-кредитной политике. Да и в последний раз иену поддерживали интервенциями уже очень давно – во время азиатского финансового кризиса 1998 года, когда она доходила до 146 за доллар.

Но если японская валюта достигнет нового 24-летнего минимума, вероятно, пройдет встреча тамошних Минфина, Агентства финансовых услуг и Банка Японии, как это уже было в схожих обстоятельствах в июне. Тогда чиновники заявили, что меры будут приняты – вот только не сообщили, какие именно.

«Вероятно, по мере приближения к 140 будет какая-то словесная интервенция, — заявил Bloomberg директор NBC Financial Markets Asia Дэвид Лу. – Но реальная валютная интервенция, вероятно, будет неэффективна в момент, когда доллар в целом растет на перспективах денежно-кредитной политики США, а иная поддержка иены со стороны Банка Японии отсутствует».