Nasdaq: взлет при заходе на мягкую посадку

Основные фондовые индексы США вчера прервали двухдневное падение довольно ярким ралли. Хотя медвежьи рынки времен подъема ставок нередко воспринимают хорошие экономические новости, как плохие, на этот раз было сделано исключение.

Вышли данные ISM о неожиданном росте с 55,3% до 56,7% индекса деловой активности в сфере услуг. Аналитики ждали снижения до 53,5%. Это возродило давно, казалось бы, почившие в бозе надежды на то, что ФРС удастся «мягкая посадка» – победа над инфляцией без сваливания экономики в рецессию.

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Эти настроения были поддержаны комментариями президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда. В среду утром он заявил CNBC, что, по его мнению, США в настоящее время не находятся в рецессии, и, разумеется, повышение ставок в борьбе с инфляцией продолжится. Параллельно спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, пребывание которой на Тайване нервировало не только Китай, но и все мировые рынки, наконец-то покинула остров. К тому же вышла неплохая отчетность Moderna и PayPal. Да еще и рухнула нефть.

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На фоне неожиданного роста запасов в США и решения ОПЕК+ о небольшом (на 100 тыс. баррелей в сутки) увеличении добычи цена WTI достигла $90,38, а Brent – $96,5 за баррель. Для техасской нефти это был минимум с февраля.

И американские акции подскочили. Dow Jones Industrial Average по итогам дня прибавил 1,29%, S&P 500 – 1,56%, а Nasdaq Composite – 2,59%. И если первый достиг уровня понедельника, то второй вышел на максимум с 8 июня, а технологический индекс – так и вовсе с 5 мая.

Разница объясняется тем, что, как уже не раз бывало на этом медвежьем рынке, спросом пользовались в первую очередь побитые распродажами первого полугодия технологические акции. И зачастую это были не долгосрочные инвестиции, а закрытие «шортов».

Акции Moderna взлетели на 16%, но с начала года теряют 26,6%. Бумаги PayPal подскочили на 9,3%, однако они все еще находятся на 48,1% ниже, чем на закрытии торгов 31 декабря. А Okta прибавила 6,8%, упав тем не менее в этом году на 53,4%. Это три вчерашних лидера роста на Nasdaq.

При этом такие акции роста как Okta, которые предлагают покупать три четверти наблюдающих за ними аналитиков, даже после уценки вдвое, назвать дешевыми сложно. Их коэффициент P/E (цена/прибыль) отрицателен: текущий равен -16,36, а прогнозный – -98,67. Даже оптимисты-аналитики в течение ближайших трех лет прибыли от компании не ждут. Выручка ежегодно растет раза в полтора, но и сейчас она все еще в 11 раз ниже капитализации.

То, насколько рискованными могут быть подобные инвестиции, вчера продемонстрировали акции другой чуть менее перспективной на взгляд аналитиков (покупать призывает каждый второй), но тоже основательно убыточной компании – Lucid Group. Днем они подскочили на 4,2%, а на постмаркете рухнули на 12,6%, когда этот производитель электромобилей сократил план производства.

Между тем рынок облигаций из тех же вводных, что привели к росту акций, делал совсем иные выводы. Из подъема деловой активности в сфере услуг и обещаний борьбы с инфляцией явно следовал подъем ставок ФРС. При этом он мог оказаться более быстрым и существенным, чем ожидалось ранее – и доходность U.S. Treasury достигла в среду двухнедельного максимума.

Из более резкого подъема ставок и ухудшения отношений с Китаем могла следовать рецессия. Растущие запасы нефти с бензином, как и падение цен на энергоносители, намекали на то же. И доходности пошли вниз. Но у коротких выпусков они снижались медленнее, чем у длинных, рисуя тем самым все более глубокую инверсию.

Ситуация, когда 10-летние казначейские облигации приносят меньше 2-летних, редка и сама по себе является хорошим предсказателем рецессий. Но вчера и здесь был поставлен рекорд. Спред 2/10 достиг 38 базисных пунктов – такой инверсии не наблюдалось с памятного взрывом «пузыря доткомов» 2000 года. Так что уж чего-чего, а «мягкой посадки» этот рынок точно всерьез не ждет.

