Правозащитная организация Amnesty International уличила Украину в нарушении международного права.

В её докладе говорится, в частности, о размещении вооружения ВСУ в школах и больницах украинских городов, передаёт РИА Новости.

«Мы задокументировали случаи, когда украинские силы подвергали риску гражданское население и нарушали военное право, при действиях в населённых районах, – заявил генеральный секретарь организации Аньес Каламар. – Нахождение в оборонительной позиции не освобождает украинских военных от соблюдения международного гуманитарного права».

Кроме того, подчёркивается, что Киев причиняет «вред гражданскому населению, применяя системы вооружения в населённых пунктах, в том числе школах и больницах». Таким образом, нарушается не только военное право, но и международное гуманитарное право».

Также в отчёте Amnesty International указано, что в 22 из 29 школ, которые посетили их специалисты, ВСУ размещали свой личный состав или технику. При этом в Одессе украинские боевики устанавливали бронетехнику в районах, где проживает большое количество мирного населения людей, а здание университета в Бахмуте они превратили в свою военную базу.

Ранее «Эксперт» писал, что глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что попытки поджога украинской стороной пшеничных полей в регионе будут пресекаться средствами противовоздушной обороны.

По данным ВГА области, ВСУ в нарушение всех правил ведения военных действий поджигают поля с пшеницей в приграничных районах при помощи военных вертолётов, с которых сбрасываются зажигательные снаряды.

