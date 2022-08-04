Банк Англии отправил нефть в минувший февраль

Быстрое снижение цен на нефть началось еще в среду — сразу после того, как было объявлено о неожиданном росте запасов нефти и бензина в США. В стране идет высокий автомобильный сезон, но спрос на топливо был под давлением со стороны цен на бензоколонках.

Как сообщило EIA, запасы нефти выросли за неделю на 4,5 млн баррелей, тогда как аналитики, опрошенные Reuters ожидали снижения на 0,6 млн. Запасы бензина увеличились на 0,2 млн, а ждали их падения на 1,6 млн баррелей. Предложение же бензина (показатель спроса) упало примерно на 0,7 млн баррелей в сутки до 8,5 млн.

Когда котировки чего-либо, а тем более нефти, находятся на таком уровне, что начинают разрушать спрос, их дальнейшее движение вниз куда более вероятно, чем любое другое. И если предложение не падает, то медвежья игра выглядит вполне обоснованно.

Между тем, одновременно ОПЕК незначительно (на 0,1 млн баррелей) увеличил квоты. Это порядка 0,1% от мирового спроса, и учитывая долгие и мучительные попытки президента Байдена убедить картель повысить добычу, некоторым показалось, что это насмешка. Но все же.

«Это небольшое увеличение, но, тем не менее, это увеличение», — заявил CNN старший советник Госдепартамента США по вопросам энергетической безопасности Амос Хохштейн.

И котировки нефти пошли вниз. Уже в среду Brent опустилась под круглую отметку $100 за баррель, а WTI вплотную подошла к $90.

Но настоящим ударом по ценам могла бы стать рецессия в США и Европе, которая подорвала бы спрос. Сейчас статистики ЕС фиксируют рост ВВП. В США он снижется два квартала подряд, но политики не желают признавать это рецессией, указывая на сильный рынок труда. Рецессию, впрочем, в этой стране объявляют не они, а NBER, известное своей неторопливостью.

Разговоры о надвигающейся рецессии идут тем не менее постоянно, и рынок на них реагирует. В четверг медведи получили мощнейший аргумент от Банка Англии. Он, в отличие от ФРС, в этом году почти не лакирует действительность в своих прогнозах, и потому, хотя и они не успевают за ухудшением ситуации, все же оказывается в итоге ближе к правде жизни.

В четверг Банк Англии поднял ставку в шестой раз подряд, увеличив ее до 1,75%. Такой серии у него за более чем трехвековую историю еще не было. Подъем сразу на 50 б.п. стал для Банка Англии самым значительным с тех пор, как в 1997 году он получил независимость от правительства.

Но главной новостью стали его мрачнейшие прогнозы. Теперь он ожидает, что инфляция в Великобритании достигнет пика в октябре, выйдя на уровень 13,3%, и останется на примерно тех же высоких значениях в течение большей части 2023 года. А до целевого уровня 2% упадет только в 2025 году — и это несмотря на то, что уже в этом году начнется рецессия. Великобритания войдет в нее с IV квартала 2022 года: реальный доход домохозяйств после уплаты налогов резко упадет, а потребление начнет сокращаться. Производство снизится на 2,1%. Рецессия же, начавшись этой осенью, будет идти и весь 2023 год.

«Банк одновременно прогнозирует продолжительную рецессию, которая начнется в конце этого года, и еще более высокий пик инфляции. Это токсичная экономическая комбинация, с которой центральному банку было бы трудно даже в лучшие времена», — заявил CNBC старший экономист Abrdn Люк Бартоломью.

И хотя аналитики в последнее время привыкли говорить, что экономическая ситуация в Великобритании сейчас сложнее, чем в других крупных экономиках, у них есть немало схожего. Так что рынок не мог не примерить этот сценарий и на прочие страны. Результатом стало ускорение падения цен на нефть.

Brent рухнула до $93,2 за баррель, а WTI — до $87,55. Это почти полугодовые минимумы — в прошлый раз нефть находилась на этом уровне еще до начала событий на Украине — 21 февраля и 18 февраля соответственно. Технически для Brent уровень $90 может стать поддержкой, хотя и в этом уже начали возникать сомнения.

«Прорыв ниже 90 долларов теперь вполне реальная возможность, что весьма примечательно, учитывая, насколько напряженным остается рынок и как мало возможностей для его облегчения, — заявил, например, Reuters старший рыночный аналитик Oanda Крейг Эрлам. — Но разговоры о рецессии становятся все громче, и если они станут реальностью, это, вероятно, устранит некоторые из дисбалансов».