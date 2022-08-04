Дефляция, которой нет

Федеральное агентство государственной статистики (Росстат) сообщил о том, что в России с 23 июля по 1 августа 2022 года (за 10 дней) зафиксирована дефляция на уровне 0,14%. Это уже четвертая неделя снижения цен: оно составило 0,08% с 16 по 22 июля, 0,17% — 9-15 июля и 0,03% — 2-8 июля. Впрочем, с начала 2022 года к 1 августа цены выросли на 11,16%.

С 23 июля по 1 августа на 1,1%, подешевели яйца; соль упала в цене на 0,9%, пшено — на 0,8%, гречневая крупа — на 0,6%, колбасы вареные и подсолнечное масло — на 0,4%. Подорожали мясные консервы для детского питания (рост цен на 0,7%), баранина (0,5%), шоколадные конфеты (0,4%), а также говядина и черный чай черный (0,3%).

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Овощи и фрукты стали дешевле на 3,9%. Картофель подешевел на 7,8%, свекла — на 7,1%, морковь — на 6,1%, капуста — на 5,2%. Также снизились цены на бананы (4,3%), огурцы (4,1%), помидоры (2,5%), яблоки (2,1%) и лук (1,4%).

В числе подешевевших непродовольственных товаров оказались доски ДСП, цены на которые снизились на 1,3%, телевизоры (спад на 1%) и электропылесосы (0,6%). Цены на бензин и дизельное топливо практически не изменились. Стоимость полета в эконом-классе самолета в среднем по РФ выросла на 2,6% (неделей ранее рост составил 3,9%).

Данные за последнюю неделю июля свидетельствуют о том, что годовая инфляция в РФ замедлилась на к началу августа до 15,27% с 15,37% на 22 июля. При этом на 15 июля она составляла 15,46%, на 8 июля —15,68%, на конец июня — 15.90%, на конец мая — 17,10%, на конец апреля — 17,83%, на конец марта — 16.69%, на конец февраля — 9,15%, на конец января — 8.73% и на конец декабря — 8,39%.

Снижение цен в июле-сентябре вряд ли можно назвать удивительной тенденцией, отметил в беседе с корреспондентом «Эксперта» ведущий аналитик отдела глобальных исследований компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. Конечно, столь последовательная дефляции в России ещё не фиксировалась, но сезонный фактор и резкий всплеск инфляции в начале весны являются достаточным основанием, чтобы объяснить это явление.

Летом начинает обильно поступать продукция нового урожая, напоминает аналитик. Цены на овощи снижаются вдвое, а то и более, по сравнению с зимним периодом. Как правило, низкие цены на сельскохозяйственную продукцию сохраняются до сентября, а затем уже начинается традиционный переход на зимний ценовой режим. Всё это наглядно видно из отчёта Росстата.

Рост цен в основном наблюдается в сфере непродовольственных товаров, хотя и он остаётся довольно скромным. Также на динамику цен начинает влиять расширение предложения по ряду товаров, которые начинают завозиться в рамках параллельного импорта.

Между тем, эффект лета и крепкого рубля, который постепенно успокоил импортёров, постепенно сойдёт на нет, предположил Андрей Кочетков. Инфляция на 1 августа замедлилась до 15,3%, но это довольно скромный годовой результат, если помнить о 15,4% по итогам июня. То есть июльская дефляция лишь незначительно смягчила годовые темпы прироста.

Естественно, что основной вклад в инфляцию вносит геополитика, указывает эксперт. Без этой составляющей годовой рост цен был бы заметно ниже. Наличие дефицита в ряде групп товаров создаёт ценовое давление, которое с трудом компенсируется внутренними факторами. Поэтому без дальнейшего развития параллельного или иного импорта, а то и ускорения импортозамещения, это ценовое давление сохранится и усилится в осенний период, когда эффект нового урожая сойдёт на нет.

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Призрачная дефляция

Изменив методику подсчета, Росстат в последнюю неделю июля в очередной раз зафиксировал в России дефляция в размере 0,14%, подтверждил эксперт Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук. Причиной дефляции для ряда категорий товаров остается сезонное снижение цен, главным образом на плодоовощную продукцию. В категории непродовольственных товаров: электронике и бытовой технике, товаров легкой промышленности по мере роста параллельного импорта фиксируется снижение цен, которое не носит устойчивого характера и в дальнейшем будет определяться годовой инфляцией, подчеркнул он в беседе с корреспондентом «Эксперта».

Вносит свой вклад в дефляцию и укрепление рубля, из-за которого дешевеет импорт. По словам аналитика, замена в методике установления дефляции процедуры фиксации цен с пятницы на понедельник, вызывает вопросы. В пятницу перед выходными цены на рынках, как правило, вырастают, а в понедельник снижаются. Поэтому результаты поиска и обнаружения некоторой дефляционной закономерности по пятницам будет отличаться от результатов поиска закономерности по данным понедельника. Очевидно, что «скачки цен» по пятницам могут быть выше, чем по понедельникам.

По большому счету, оценивать снижение потребительских цен целесообразно по годовым показателям, а не по недельным, указал Валерий Корнейчук. Дефляционный тренд в России продолжается уже девять недель. Из которых шесть раз фиксировалась дефляция, два раза — нулевая динамика, и один раз рост цен. Тем не менее, мы считаем, что нынешняя дефляция во многом связана с ценовой коррекцией после значительного роста цен в январе — марте и не является устойчивой тенденцией. Снижение цен в определенные недели и месяцы — это довольно частая встречающаяся ситуация в российских регионах.

По словам Эльвиры Набиуллиной, дефляция — это устойчивое снижение цен, и ее надо мерить по показателям годовой инфляции. Тем более инфляция в России остается двузначной. По состоянию на конец июля она оценивалась в 15%. В этой связи Валерий Корнейчук солидарен с позицией главы Банка России и никакой устойчивой тенденции в дефляции мы не отмечаем. По мере снижения ключевой ставки Банком России дефляция будет уменьшаться, уверен эксперт. Таким образом, по его мнению, отмечаемая Росстатом дефляция носит временный характер и, по сути, ею не является.