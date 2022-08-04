«Это не возрождение "Березок"»: в МИД прокомментировали открытие магазинов для дипломатов

Сравнивать новые магазины беспошлинной торговли с советскими «Березками» было бы ошибочно, поскольку сейчас они будут работать исключительно на иностранных дипломатов и членов их семей, «обеспечивая условия для их комфортной работы и жизни в Российской Федерации». Об этом РИА Новости сообщил и.о. начальника Главного управления по обслуживанию дипкорпуса при МИД РФ Вячеслав Фатин.

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«Магазины, которые появятся в Москве (один) и в Санкт-Петербурге (один), ошибочно считать возрождением "Березок" советского времени, которые наряду с иностранцами могли посещать и наши граждане при наличии чеков Внешпосылторга», — заявил Фатин.

Он отметил, что создаваемые магазины беспошлинной торговли будут обслуживать исключительно сотрудников иностранных диппредставительств и консульских учреждений, а также членов их семей, «всесторонне обеспечивая условия для их комфортной работы и жизни в Российской Федерации».

По словам представителя МИД РФ, работа над этим постановлением правительства велась несколько лет и была вызвана «многочисленными обращениями со стороны иностранных диппредставительств, ссылавшихся на общепринятую международную практику». Фатин подчеркнул, что подобные магазины в том или ином виде существуют в Австрии, Белоруссии, Кении, КНР, США и Швейцарии.

