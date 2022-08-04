Commerzbank: Без российского газа Германию ждет рецессия, как в 2009 году

Немецкий бизнес пророчит Германии многочисленные неприятности в случае большой нехватки газа. Речь, конечно, идет о российском газе и возможности полного прекращения его поставок.
Очередной «кассандрой» на этот раз выступил Commerzbank. Второй банк Германии предрекает ФРГ в случае отключения от российского газа «цепь событий с непредсказуемыми последствиями» и сам же раскрывает туманный прогноз, уточняя, что имеется в виду кризис и рецессию, схожие с финансовым кризисом 2009 года. В прогнозе подчеркивается, что едва ли удастся избежать нормирования газа зимой.
Немецкие банки особенно уязвимы перед огромным ростом цен на газ, вызванным резким сокращением поставок российского газа в июле, сообщает Financial Times. Перед началом военной спецоперации на Украине Германия покрывала более половины своих потребностей в газе (55%) газом из России. Однако поставки газа по газопроводу «Северный поток 1» в этом году по разным причинам (в основном, технического характера) снизились на данный момент на 80%. Напомним, что уже изрядно забытая вторая очередь этого газопровода полностью готова к работе и могла бы легко восстановить довоенный объем поставок, но сертификацию газопровода Берлин по политическим причинам заморозил.
Немецкие политики боятся полного прекращения поставок российского газа по газопроводу «Северный поток 1». При таком развитии событий, самом негативном, экономическая активность в ФРГ, считают экономисты Commerzbank, снизится в этом году на 2,7%, а в следующем – еще на 1,1%. МВФ, кстати, снизил в прошлом месяце прогноз по росту ВВП Германии на 2022 год до 1,2% и 0,8% в 2023 году.
Глава Commerzbank Манфред Кноф утверждает, что он – оптимист и продолжает надеяться на экономический рост Германии. Правительство Шольца, между тем, готовится к нормированию газа зимой и лихорадочно ищет альтернативных поставщиков голубого топлива. Правительственные чиновники призывают немцев экономить энергию, а газовики пытаются закачать как можно больше газа в подземные хранилища до начала отопительного сезона.
В прогнозе Commerzbank говорится о быстром распространении последствий дефицита газа по всей немецкой экономике, для которой природный газ является не только главным видом топлива и источником энергии, но и не менее важным видом сырья, широко используемым в ряде отраслей. Особенно зависит от газа химическая отрасль и, в первую очередь, производство химических веществ и пластмасс. Также высока зависимость от газа и цен на него в целлюлозно-бумажной промышленности, коммунальных услугах и строительстве. В прогнозе банка выделен концерн BASF, крупнейшая в мире химическая компания по размерам доходов. Экономисты BASF уже предупредили, что в случае сокращения поставок газа более чем на 50% придется остановить работу огромного производственного комплекса компании в Людвигсхафене.
Впрочем, подчеркивается в прогнозе Commerzbank, крупные транснациональные компании вроде BASF временно могут смягчить последствия резкого сокращения поставок газа благодаря своим предприятиям в обеих Америках, Азии и менее зависимых от поставок российского газа странах Европы.
Commerzbank выпустил неутешительный прогноз на фоне в целом неплохих показателей деятельности во втором квартале. Квартальная выручка выросла на 30% до 2,42 млрд евро. Чистая прибыль во втором квартале составила 470 млн евро благодаря росту процентных ставок и сокращению расходов на 16% до 1,425 млрд евро. Для сравнения: во втором квартале прошлого года был убыток в размере 527 млн евро. Экономисты прогнозировали Commerzbank чистую прибыль во втором квартале на уровне 370 млн евро, а выручку – 2,28 млрд евро.
За первые шесть месяцев 2022 года акции Commerzbank упали более чем на 20%, но в среду, после публикации квартальных данных, они выросли на торгах во Франкфурте на 2,6%.