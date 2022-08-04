Commerzbank: Без российского газа Германию ждет рецессия, как в 2009 году

Немецкий бизнес пророчит Германии многочисленные неприятности в случае большой нехватки газа. Речь, конечно, идет о российском газе и возможности полного прекращения его поставок.

Очередной «кассандрой» на этот раз выступил Commerzbank. Второй банк Германии предрекает ФРГ в случае отключения от российского газа «цепь событий с непредсказуемыми последствиями» и сам же раскрывает туманный прогноз, уточняя, что имеется в виду кризис и рецессию, схожие с финансовым кризисом 2009 года. В прогнозе подчеркивается, что едва ли удастся избежать нормирования газа зимой.

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Немецкие банки особенно уязвимы перед огромным ростом цен на газ, вызванным резким сокращением поставок российского газа в июле, сообщает Financial Times. Перед началом военной спецоперации на Украине Германия покрывала более половины своих потребностей в газе (55%) газом из России. Однако поставки газа по газопроводу «Северный поток 1» в этом году по разным причинам (в основном, технического характера) снизились на данный момент на 80%. Напомним, что уже изрядно забытая вторая очередь этого газопровода полностью готова к работе и могла бы легко восстановить довоенный объем поставок, но сертификацию газопровода Берлин по политическим причинам заморозил.

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Немецкие политики боятся полного прекращения поставок российского газа по газопроводу «Северный поток 1». При таком развитии событий, самом негативном, экономическая активность в ФРГ, считают экономисты Commerzbank, снизится в этом году на 2,7%, а в следующем – еще на 1,1%. МВФ, кстати, снизил в прошлом месяце прогноз по росту ВВП Германии на 2022 год до 1,2% и 0,8% в 2023 году.

Глава Commerzbank Манфред Кноф утверждает, что он – оптимист и продолжает надеяться на экономический рост Германии. Правительство Шольца, между тем, готовится к нормированию газа зимой и лихорадочно ищет альтернативных поставщиков голубого топлива. Правительственные чиновники призывают немцев экономить энергию, а газовики пытаются закачать как можно больше газа в подземные хранилища до начала отопительного сезона.

В прогнозе Commerzbank говорится о быстром распространении последствий дефицита газа по всей немецкой экономике, для которой природный газ является не только главным видом топлива и источником энергии, но и не менее важным видом сырья, широко используемым в ряде отраслей. Особенно зависит от газа химическая отрасль и, в первую очередь, производство химических веществ и пластмасс. Также высока зависимость от газа и цен на него в целлюлозно-бумажной промышленности, коммунальных услугах и строительстве. В прогнозе банка выделен концерн BASF, крупнейшая в мире химическая компания по размерам доходов. Экономисты BASF уже предупредили, что в случае сокращения поставок газа более чем на 50% придется остановить работу огромного производственного комплекса компании в Людвигсхафене.

Впрочем, подчеркивается в прогнозе Commerzbank, крупные транснациональные компании вроде BASF временно могут смягчить последствия резкого сокращения поставок газа благодаря своим предприятиям в обеих Америках, Азии и менее зависимых от поставок российского газа странах Европы.

Commerzbank выпустил неутешительный прогноз на фоне в целом неплохих показателей деятельности во втором квартале. Квартальная выручка выросла на 30% до 2,42 млрд евро. Чистая прибыль во втором квартале составила 470 млн евро благодаря росту процентных ставок и сокращению расходов на 16% до 1,425 млрд евро. Для сравнения: во втором квартале прошлого года был убыток в размере 527 млн евро. Экономисты прогнозировали Commerzbank чистую прибыль во втором квартале на уровне 370 млн евро, а выручку – 2,28 млрд евро.

За первые шесть месяцев 2022 года акции Commerzbank упали более чем на 20%, но в среду, после публикации квартальных данных, они выросли на торгах во Франкфурте на 2,6%.