Глава СКР: беженцам с Донбасса необходимо дать доступ к работе в российских госорганах

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что вынужденным переселенцам с территории Украины и Донбасса, получившим гражданство РФ и обладающим необходимой для этого квалификацией, необходимо предоставить возможность трудоустраиваться на госслужбу.

«Отмечу, что многие люди, ранее вступившие в российское гражданство, обладают высокой квалификацией и, учитывая имеющийся профессиональный опыт, были бы полезны на государственной и муниципальной службе», — заявил Бастрыкин в беседе с «Интерфаксом».

Он пояснил, что в настоящий момент в силу определенных причин такие лица не могут оформить выход из украинского гражданства и вследствие этого не могут быть приняты на работу в государственные структуры. «Считаю необходимым урегулировать этот вопрос на законодательном уровне, создав такие условия, при которых права указанных лиц не были бы нарушены», — подчеркнул глава СКР. По его словам, пробелы в законодательстве создают ощутимые препятствия для интеграции прибывших из республик Донбасса в российское общество.

Бастрыкин отметил, что сейчас прорабатывается вопрос признания в России украинских документов, в частности, документов об образовании, а также квалификации и акты гражданского состояния. Руководитель ведомства подчеркнул, что для решения проблем беженцев представители СКР принимают участие в том числе в межведомственных рабочих группах.

«Мной утвержден план, в соответствии с которым оказывается постоянное содействие беженцам и вынужденным переселенцам в приеме, размещении и обустройстве на территории РФ», — рассказал Александр Бастрыкин. Он добавил, что сотрудники Следственного комитета в круглосуточном режиме принимают поступающую на горячую линию СК информацию и оперативно реагируют на нее.