«Группа ГАЗ» анонсировала выпуск нового автобуса среднего класса CITYMAX-9

Нижегородский концерн «Группа ГАЗ» в скором времени запустит серийное производство CITYMAX-9 — первой модели нового поколения автобусов среднего класса.

Как сообщает пресс-служба компании, в дальнейшем планируется производить машины длиной от 9 до 19 м и вместимостью от 70 до 200 человек. Транспортные средства будут выпускаться на всех автобусных заводах группы, в частности, на Павловском автобусном заводе (ПАЗ), где производство новинки начнется уже в четвертом квартале этого года. Проект планируется реализовать с привлечением займа ФРП, средства которого пойдут на закупку оборудования.

Сообщается, что CITYMAX-9 разработан на унифицированной платформе, на которой будут выпускаться автобусы с различными типами силовых агрегатов. «Производство CITYMAX-9 на Павловском автобусном заводе начнется с дизельной версии, в дальнейшем линейка будет расширена за счет применения газовых и электрических моторов. В дизельной и газовой моделях CITYMAX-9 будет применяться двигатель ЯМЗ-534 и автоматическая коробка передач ГАЗ. Уровень локализации автобусов с двигателем ЯМЗ составит порядка 90%», — указывается в пресс-релизе.

Инвестиции «Группы ГАЗ» в производство автобусов CITYMAX-9 на ПАЗ составят 1,78 млрд рублей, из которых на создание дизельной версии будет направлено 940 млн рублей. Отмечается, что 470 млн рублей из общей суммы инвестиций — льготный заем Фонда развития промышленности ФРП.

Как подчеркивает пресс-служба компании, CITYMAX-9 является уникальной для российского рынка моделью, не имеющей аналогов в своем сегменте. Автобус отличается самой большой площадью низкого пола в своем классе — 10 кв. м. «Низкий уровень входа, просторная накопительная площадка с поясничными упорами, специально оборудованные места для инвалидных колясок, электрическая аппарель и система "книлинг", позволяющая понижать высоту пола на остановках, создают доступную городскую среду для маломобильных пассажиров», — говорится в сообщении пресс-службы «Группы ГАЗ».

Отмечается, что CITYMAX-9 — первая заднемоторная модель автобуса в линейке ПАЗ, которая сегодня включает свыше 100 модификаций переднемоторных машин. Конструктивное решение с расположением мотора в задней части транспортного средства позволяет организовать удобные проходы между рядами сидений и просторную накопительную площадку, а также улучшить эргономику рабочего места водителя, поясняет пресс-служба.

«CITYMAX-9 открывает принципиально новую линейку автобусов, которую "Группа ГАЗ" будет развивать в ближайшие годы. При ее разработке наши инженеры применили модульный подход, который позволяет выпускать широкий модельный ряд с различными вариантами дизайна и компоновок салона, со всеми типами двигателей — от дизельного до водородного», — рассказали в пресс-службе компании.

Павловский автобусный завод (ПАЗ) является ведущим производителем автобусов в РФ, его доля на рынке средних и малых автобусов превышает 80%. В серийном производстве ПАЗ — свыше 100 модификаций автобусов различного назначения. Предприятие выступает крупнейшим поставщиком школьных автобусов в России.