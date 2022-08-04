IKEA по-русски

Поставщики IKEA расширяют свое сотрудничество с маркетплейсами. Так, товары партнеров шведской сети начали продаваться на «Яндекс.Маркет». Там появилась специальная страница с продукцией поставщиков ушедшей фирмы. При этом сам блок с товарами делает прямую отсылку к компании и озаглавлен как «Товары ИКЕА».

В пресс-службе «Яндекс Маркет» корреспонденту «Эксперта» рассказали, что на их платформе представлено уже 11 поставщиков IKEA. Таким образом, теперь на маркетплейсе можно купить мебель, текстиль, товары для дома и прочее от производителей, официально направлявших товары шведской сети. Помимо российских партнеров IKEA на «Яндекс Маркет» перешла производственная компания из Казахстана «АГФ-групп», фабрика которой занималась поставками постельного белья. На маркете она фигурирует под брендом ARUA. Сообщается, что сама «АГФ-групп» сотрудничала со шведской торговой сетью с 2016 года и на данный момент остается ее партнером.

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В «Яндекс.Маркет» не уточнили, под какими брендами будут представлены прочие товары от поставщиков IKEA. Однако, совершенно точно, что теперь продукция будет регистрироваться там под новыми торговыми названиями. При этом под некоторыми товарами уже указано, кто именно является их поставщиком, а у других полноценное описание пока отсутствует.

Пресс-служба «Яндекс.Маркета» подчеркнула, что на сайте «появилась подборка товаров для дома в скандинавском стиле от других продавцов, которые уже давно реализуют свои товары на маркете, и их товары пользуются популярностью у пользователей». В этом ряду можно назвать фирму Askona, комбинат «Шуйские ситцы», мебельный холдинг «Ангстрем».

«Компания ведёт переговоры о подключении к маркетплейсу с остальными поставщиками шведской сети», — заметили представители «Яндекса». Согласно данным Минпромторга, с ушедшей иностранной компанией сотрудничало около 30 российских предприятий.

При этом «Яндекс Маркет», похоже, стал не первой площадкой, на которую бывшие поставщики IKEA. Так, в конце июля товары от данных производителей начали появляться на маркетплейсе Wildberries, хотя и в довольно ограниченном ассортименте. На момент публикации материала ни Wildberries, ни Ozon не ответили на запросы «Эксперта». Однако уже не остается сомнений, что поставщики прибегнут к помощи всех возможных российских e-commerce-площадок.

Пока же наиболее широкий «икеевский ассортимент» представлен именно на «Яндекс Маркет». Сама компания обещает увеличить число доступных наименований. Однако вопрос, будет ли возможность приобрести на платформе всю продукция с шильдиком «Сделано в России», которую можно было найти в IKEA, остается открытым.

Любовь ко всему «икеевскому» будет временной

Отечественные эксперты полагают, что для некоторых поставщиков, которые не имели собственных точек продаж и полагались на опт в IKEA, выход на маркетплейсы может стать хорошим, но краткосрочным решением после ухода данного ретейлера из России.

«Это откроет им канал сбыта, не требующий долгосрочных крупных инвестиций на открытие собственных точек в регионах, где они раньше присутствовали за счет розничной сети IKEA», — заметила в комментарии «Эксперту» аналитик ФГ «Финам» Анна Буйлакова. При этом она подчеркнула, что первоначальный спрос на унифицированные товары IKEA, которые уже знакомы клиентам, может быть достаточно сильным за счет отложенного спроса тех, «кто хотел что-то купить, однако не успел».

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Напомним, что еще 5 июля компания объявляла о начале онлайн-распродажи оставшихся товаров со складов. Но из-за технических причин акция была приостановлена. Электронная очередь также не помогла поддержанию стабильной работы. Очевидно, из-за резкого наплыва покупателей, прием заказов только в одной Москве приостанавливался дважды. Пользователи сети жаловались, что «простаивают в очереди» по несколько часов, в итоге так и не попав на сайт. С 22 по 24 июля сайт и вовсе был недоступен по всей России.

И все же, считает Анна Буйлакова, всплеск интереса к товарам «как в IKEA» не будет долговечным. Эксперт обратила внимание, что дальнейшее поддержание спроса может оказаться для поставщиков, перешедших на маркетплейсы, достаточно трудоемкой задачей. Ведь зачастую решение о покупке крупногабаритных товаров, к примеру, мебели, зависит и от того, может ли клиент буквально пощупать товар и информативно пообщаться с консультантом.

Сыграет свою роль и замена бренда, так как опознавательный значок IKEA больше не будет присутствовать непосредственно на продукции партнеров сети. Это создает для поставщиков сразу две проблемы. Первая — риск через какое-то время затеряться в массе других конкурентных товаров. Вторая — потеря бывших клиентов IKEA, для которых «шведскость» продукции окажется важнее, чем все прочее.



Впрочем, несмотря на вышеперечисленные факторы, появление поставщиков ушедшей шведской компании на отечественных маркетплейсах — весьма позитивное явление. Очевидно, что наличие идентичных товаров снизит градус напряжения части общества и купирует в головах некоторых категорий потребителей мысли о том, что Россия лишилась сети с востребованной и относительно качественной продукцией.

Кроме того, расширение используемых виртуальных площадок производителями вполне соответствует запросу на курс по импортозамещению, отвечая на вопрос, есть ли на российском рынке достойные «аналоги» ушедшим западным брендам. В случае с IKEA ответ очевиден.