Иена: спокойствие на пороховой бочке

Увеличение разницы в доходности между активами США и Японии на фоне предстоящего повышения процентных ставок в Америке и позитивный настрой на рынках подрывают спрос на японскую иену. Впрочем, перспективы доллара тоже выглядят не слишком радужно, и это способствует коррекционному росту японской валюты.

Так, 1 августа стоимость доллара в понедельник упала до нового 6-недельного минимума против японской иены, поскольку рынки пришли к выводу, что из-за риска рецессии ужесточение денежно-кредитной политики в США будет менее масштабным, чем ожидалось ранее, пишет «Прайм». Пара крайне чутко реагирует на доходность долгосрочных казначейских облигаций США: доходность 10-летних бумаг колеблется в районе 2,67% после снижения в конце прошлой неделе до минимума с начала апреля 2,618%.

Рост доходности казначейских облигаций США, подкрепленный «ястребиными» высказываниями нескольких чиновников ФРС, увеличивает спрэд между ставками США и Японии. Сейчас инвесторы учитывают в котировках повышение ключевой ставки ФРС на 75 базисных пунктов в сентябре с вероятностью 31%, а вероятность менее существенного повышения они оценивают в 69%. «Вероятно, рынки рассчитывают на то, что ФРС уже во многом выполнила свою задачу в отношении инфляции и теперь будет более чувствительно относиться к данным по активности», — заявил экономист NAB Тейлор Наджент. Это, наряду с позитивным настроем на рынке, подрывает спрос на безопасную иену и толкает USD/JPY вверх.

Слабая иена — плюс для экспортеров, но минус для экономики

В этом году японская иена попала под сильнейшее давление из-за спреда в процентных ставках и существенной разницы в монетарных стратегиях по сравнению с ФРС США и ЕЦБ, отмечает сооснователь Aravana MFO Сергей Усков. Банк Японии продолжает придерживаться ультрамягкой денежно-кредитной политики, в стране действует неограниченная по лимиту программа выкупа активов. Процентная ставка отрицательна и составляет -0,10% годовых.

Одновременно мировые ЦБ повышают ставки и увеличивают стоимость фондирования. Рынок капитала получает доступ к игре carry trade и «топит» иену. Слабая иена - плюс для экспортеров, которые принесут в бюджет больше средств. Однако ослабление национальной валюты сокращает до минимальных значений и так очень вялые параметры расходов домохозяйств, и экономика оказывается в ловушке.

Пара USD/JPY в июле достигла рекордного максимума на уровне 139,39, после чего успешно скорректировалась. Сейчас наблюдается ее снижение, и это может продлиться до отметки 130,00, указывает Усков. По его словам, сценарий с девальвацией все еще не отменен, но поставлен на паузу.

Ситуация та же — значения другие

Ослабление иены вызвано в первую очередь мягкой денежно-кредитной политикой регулятора Японии по сравнению с ФРС и повсеместным кризисным укреплением доллара, подтверждает Георгий Свирин, специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир». Других причин для того, чтобы курс иены к доллару ослаб на 30% за четыре месяца, по его словам, нет, поскольку экономика Японии по-прежнему достаточно сильна и в ней нет каких-либо серьезных проблем. Просто пока центробанк государства не видит веских оснований для ужесточения монетарной политики — повышенной инфляции в стране добивались несколько лет, причем еще до пандемии, поэтому даже рекордные за 7 лет 2,5% нисколько никого не напрягают.

Пока что иена зажата в боковик между 130 и 134 за доллар, но при пробитии отметки в 135-136 возможен новый выход на 140, а дальше — еще одна попытка штурма максимумов 1997 года в 145 иен, полагает аналитик. Но для того чтобы это произошло быстро, нужны какие-либо серьезные движения на геополитической арене, а визит Пелоси на Тайвань уже стал триггером снижения со 130 до 134, и значит он уже отыгран. До конца недели целью доллара к иене будет поход к 135 единицам.

В паре с рублем ситуация такая же, только с другими значениями — при закреплении выше 2,2 иен за рубль возможен выход к 2,25 и дальше — к 2,6, указывает Свирин. Но до конца этой недели событий, которые могут привести к такому раскладу, не предвидится. Напротив, если говорить относительно рубля, то иена начала укрепление после того, как рубль начал спускаться с 50 к доллару до 60.

В принципе, добавляет эксперт, в августе можно ждать похода к 145 иенам за доллар, поскольку вероятность того, что ЦБ страны начнет резко увеличивать ставку, крайне мала — уровень инфляции пока что всех устраивает, и серьезные воздействия возможны только в том случае, если она выйдет на показатели выше 3%.

Геополитика на курс иены серьезно влиять не будет: вероятность того, что Китай развяжет реальную военную операцию против Тайваня, крайне невелика, так как скоро в Китае пройдут выборы, полагает эксперт. То есть, серьезного конфликта в Азии можно ждать ближе к концу года. Поэтому август, как представляется, будет для иены относительно спокойным месяцем, когда она будет и дальше постепенно девальвироваться.