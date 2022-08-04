Известный экономист объяснил, почему России плевать на «золотое эмбарго» Швейцарии

Известный российский экономист, глава Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец оценил последствия присоединения Швейцарии к ограничениям ЕС в отношении нашего золота.

«Золотое эмбарго» касается покупки, импорта и транспортировки драгоценного металла и изделий из него. Как пояснил эксперт в интервью Радио «Комсомольская правда», золото очень нужно самой Швейцарии, потому что она является центром торговли для мировых центробанков.

«Для России же такие меры ничего не значат. Нам плевать на это эмбарго, просто все равно, потому что Россия сейчас золотом не торгует», – подчеркнул Зубец.

Он при этом считает, что новые санкции ЕС в целом также не нанесут серьезного ущерба нашей стране. Особенно, это касается золота, так как сейчас резервы создаются из этого драгоценного метала, добываемого государством на его территории.

«Основная же масса золота хранится в России, и лишь небольшая его часть может находиться за рубежом, являясь залогом по договорам», – резюмировал экономист.

Напомним, 3 июля стало известно, что Швейцария присоединилась к санкциям ЕС в отношении российского золота. Новые ограничительные меры касаются в первую очередь запрета на покупку, импорт или транспортировку золота и золотых изделий из нашей страны. Также запрещены услуги, связанные с этими товарами.