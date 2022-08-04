Кибервойна как драйвер бизнеса

Российский рынок услуг в области информационной безопасности демонстрирует рост не вопреки, а благодаря текущей экономполитической ситуации. Санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине, равно как и попытки буквально уничтожить инфраструктуру российского бизнеса и государственных организаций во Всемирной паутине, привели к эффекту, обратному ожиданиям организаторов столь жесткого прессинга.

Это подтверждается независимыми оценками деятельности предприятий, обеспечивающих защиту виртуального пространства РФ в ведущейся против нашей страны кибервойне.

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Так, агентство «Эксперт РА» сегодня повысило рейтинг кредитоспособности специализирующейся на разработке решений в вышеуказанной сфере компании Positive Technologies (эмитент ПАО «Группа Позитив», MOEX: POSI) до уровня ruA+, прогноз — «стабильный». Ранее компания имела рейтинг на уровне ruА-. Столь заметное повышение ее рейтинга обусловлено сильными финансовыми показателями и значительным потенциалом расширения бизнеса, развитием системы корпоративного управления и информационной прозрачности.

Таким образом, агентство продемонстрировало позитивный взгляд на потенциал увеличения масштабов бизнеса в области кибербезопасности на фоне высвобождения значительной доли рынка за счет ухода зарубежных вендоров. Благоприятная для отрасли рыночная конъюнктура отрасли позволит Positive Technologies в обозримой перспективе демонстрировать высокие темпы роста, что сохранит на высоком уровне оценки долговой и процентной нагрузки, а также рентабельности.

«Positive Technologies — одна из наиболее прозрачных для инвесторов компаний. Мы стремимся стать новой голубой фишкой на российском фондовом рынке, и для этого мы внедряем лучшие практики корпоративного управления и работы с инвесторами, регулярно раскрываем финансовые и операционные показатели, делаем бизнес понятным для наших акционеров, — прокомментировал повышение рейтинга Максим Пустовой, управляющий директор компании. — В наших ближайших планах — вхождение в биржевые индексы, раскрытие отчетности по МСФО за шесть месяцев и расширение аналитического покрытия со стороны инвестиционных аналитиков. Все это поможет нам стать абсолютно прозрачным для инвесторов эмитентом».

«Рейтинговое агентство повысило кредитный рейтинг Positive Technologies сразу на две ступени, до ruA+. Почему это важно? На действия российских агентств сейчас реагируют гораздо больше из-за ухода западных. Рейтинг инвестиционный, это значит, что в бумаги Positive Technologies будут вкладываться не только деньги розничных инвесторов, но и более консервативных управляющих компаний и пенсионных фондов. Компания представлена на фондовом рынке с конца прошлого года, это большой плюс с точки зрения силы бренда и его узнаваемости. Компания в отличие от многих других выплачивает дивиденды и является максимально финансово прозрачной. На днях были опубликованы промежуточные финансовые результаты за 6 месяцев текущего года по РСБУ, согласно которым чистая прибыль составила 965 млн рублей, в середине месяца будет представлена подробная отчётность за полугодие по МСФО», — сообщил «Эксперту» инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

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По его словам, перспективы сектора кибербезопасности и его лидеров оцениваются независимыми экспертами весьма радужно, прежде всего из-за эффекта импортозамещения. «К 2026 году российский рынок кибербезопасности может вырасти с 186 млрд до 469 млрд рублей с учетом влияния геополитических факторов, прогнозирует фонд “Центр стратегических разработок”. В 2021 году рост российского рынка кибербезопасности составил 25% относительно уровня 2020 года, в деньгах он составил 190 миллиардов рублей. Адресуемый группой Positive Technologies рынок кибербезопасности оценивается в 60-80 млрд рублей, где, как подчёркивает “Эксперт РАЭ” группа занимает уверенные позиции. В сегменте систем управления уязвимостями доля продуктов Posutive Technologies составляет 60-70%, в сегменте мониторинга безопасности — 30-40%, в сегменте межсетевых экранов уровня приложений — 35-40%. Оценка долговой нагрузки оказывает серьёзную поддержку уровня рейтинга. Продукты Positive Technologies востребованы крупнейшими российскими компаниями, а высокие темпы будущего роста обеспечат компании комфортные и привлекательные для инвесторов уровни рентабельности, долговой и процентной нагрузки. В условиях рецессии Российской экономики Positive Technologies выглядит как один из немногих оазисов благополучия, на наш взгляд», — подчеркнул аналитик.

«Компания Positive Technologies улучшила структуру своего баланса с середины 2021 года. При этом темпы прироста выручки и прибыли остались двузначными в процентах. Это позволило компании увеличить распределённую прибыль, которая сейчас выплачивается виде дивидендов и направляется на внутренние инвестиционные цели. Объём денежных средств на балансе является достаточным для выполнения всех текущих кредитных обязательств, что позволит компании в случае необходимости вернуться к выпуску новых облигационных траншей. Этот факт агентство “Эксперт РА” зафиксировало своим решением о повышении кредитного рейтинга данного эмитента сразу на две ступени. В очень сложной геополитической обстановке компания показывает свой собственный путь, отличный от более традиционных эмитентов на рынке корпоративных облигаций», — отметил в комментарии «Эксперту» экономист, управляющий директор компании «Trade123» Владимир Рожанковский.

Остается добавить, что благоприятной рыночной конъюнктурой в ближайшее время могут воспользоваться (и уже делают это) конкуренты Positive Technologies — «Лаборатория Касперского», «ИнфоТекс», «Код безопаности» и другие. В целом сектор IT-безопасности сейчас является весьма привлекательным для инвестиций.