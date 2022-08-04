Китай начал масштабные военные учения в шести районах вокруг Тайваня

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) приступила к военным учениям с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня.

Как пишет «РИА Новости», учения стартовали в 12.00 по местному времени (7.00 по московскому), они продлятся до 12.00 воскресенья, 7 августа.

«Около 13:00 4 августа в Тайваньском проливе были проведены боевые стрельбы на дальние дистанции и нанесены точные удары по заданным районам в восточной части Тайваньского пролива, ожидаемые результаты были достигнуты», — цитирует агентство сообщение Восточной зоны боевого командования НОАК.

Уточняется, что военные маневры пройдут в шести районах моря вокруг всего Тайваня. Для морских судов и самолетов опубликовали предупреждения с призывом не заходить в акваторию и воздушное пространство в районах, где идут учения.

Между тем Тайвань, в свою очередь, сообщил о развертывании ракетных систем для отслеживания действий КНР. Тайбэй держит корабли рядом со «срединной линией», чтобы наблюдать за китайскими ВМС. Минобороны Тайваня осудило учения КНР и назвало их целью «психологическое запугивание граждан», передает Reuters. В ведомстве заявили, что Китай нарушил правила ООН, и заверили, что Тайвань будет противостоять любым вторжениям на свою территорию.

В ходе учений Пекин впервые применит дальнобойную артиллерию и задействует гиперзвуковую ракету DF-17 («убийца авианосцев»), пишет китайское издание Global Times. По словам военного эксперта Сун Чжунпин, учения могут быть подготовкой к реальным боевым действиям.

Китайские маневры стали ответной реакцией на визит на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. КНР считает Тайвань своей провинцией и выступает против любых контактов Тайбэя с официальными лицами из стран, с которыми у Пекина налажены дипломатические отношения. Накануне в МИДе КНР заявили, что китайские власти применят все возможные контрмеры в ответ на визит Пелоси на Тайвань, и отметили, что приезд американского политика в Тайбэй подрывает мир и стабильность в Тайваньском проливе.