Визит Пелоси в Тайбэй может резко обострить мировой кризис с микрочипами

Главный источник доходов Тайваня – изготовление микрочипов, без которых сейчас не может работать ни одна экономика. Тайвань – лидер на глобальном рынке так называемого «литейного» производства полупроводников. Это значит, что любой военный или иного рода конфликт на Тайване непременно и очень сильно ударит по глобальной экономике.

Главным производителем чипов на Тайване и крупнейшим в мире является компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC). TSMC делает чипы, которые проектируют другие компании. У него очень длинный список клиентов, в котором много крупнейших IT-компаний. На долю TSMC, по данным Counterpoint Research, приходятся 54% глобального рынка литейного производства полупроводников. Доля всего Тайваня на этом рынке составляет порядка 65-66%. Доля Samsung, основного конкурента TSMC, значительно ниже – 15%. Даже невооруженным глазом видно, что на этом рынке доминирую азиатские компании.

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Нэнси Пелоси, кстати, показала, что прекрасно понимает расклад сил и ведущую роль острова в производстве таких маленьких, но таких незаменимых микрочипов и их критическую важность для американской экономики. Поэтому она встретилась не только с президентом Тайваня, но и с главой TSMC Марком Лю.

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Чипы последние несколько лет играют, пожалуй, главную роль в технологическом соперничестве между США и Китаем.

«Неопределенный дипломатический статус Тайваня остается источником очень серьезной геополитической напряженности,- приводит CNBS слова Римы Баттачарья, возглавляющей азиатский отдел в Verisk Maplecroft.- Даже поездка Пелоси подчеркнула, насколько важен Тайвань для обеих стран (США и КНР). Очевидная причина этой важности – его лидерство в производстве чипов и глобальных цепочках их поставок».

Если Тайвань является мировым лидером в производстве чипов, то США за последние 15 лет сдали высокие позиции. Американские компании сейчас сильно уступают не только TSMC, но и южнокорейскому гиганту Samsung Electronics, хотя азиатские производители по-прежнему зависят от американских и европейских технологий и оборудования.

Естественно, любое вторжение Китая на Тайвань очень сильно повлияет на баланс сил на глобальном рынке чипов. Пекин получит контроль над технологиями, которых у него сейчас нет, и со временем вполне может заменить Тайвань в роли лидера рынка. К тому же, атака мятежного острова наверняка приведет к разрыву цепочек поставок чипов в мировом масштабе.

«Скорее всего китайцы «национализируют» TSMC и начнут интегрировать эту компанию и ее технологии в свой полупроводниковый сектор»,- описывает возможный сценарий развития событий в случае захвата Тайваня Китаем Абишур Пракаш, один из основателей и руководителей консалтинговой компании Center for Innovating the Future.

Однако Марк Лю с таким сценарием не согласен. Он уверен, что силой контролировать TSMC невозможно.

Конечно, в США понимают, чем угрожает американской экономике отставание в производстве чипов. Правительство пытается уговорить американские компании развивать производство на территории США, а не в других странах. TSMC, между прочим, сейчас строит в Аризоне завод по производству самых современных чипов, стоимость которого оценивается в 12 млрд долларов!

На прошлой неделе Конгресс США принял «Закон о чипах и науке», согласно которому на развитие производства чипов в Америке выделяются 52 млрд долларов.

Вашингтон стремится ограничить доступ Пекина к технологиям изготовления чипов. В 2020 г. был принят закон, который требует от производителей чипов, работающих на американском оборудовании, получать разрешение для продажи продукции китайскому телекоммуникационному гиганту Huawei. TSMC, кстати, раньше поставлял чипы для смартфонов Huawei, но теперь не может этого делать. В результате телефонное подразделение китайского гиганта пришло в упадок.

Два года назад в такой же «черный» список американцы внесли крупнейшего китайского производителя чипов Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), в результате чего у него сейчас нет доступа к современным технологиям.

Пекин провозгласил производство чипов приоритетной задачей еще несколько лет назад. Главная роль в технологической борьбе между США и КНР отводится SMIC. Однако китайская компания очень сильно отстает от конкурентов из Тайваня и Южной Кореи. У TSMC в КНР два завода по производству чипов, но на них «отливают» полупроводники попроще.

США в технологической войне с Китаем пытаются также заключить союз с Японией и Южной Кореей. Что касается TSMC, то главный мировой производитель чипов оказался между двух огней. Пракаш считает, что недалек день, когда ему придется выбирать, на чью сторону становиться. Судя по строящемуся заводу в Аризоне, выбор очевиден.