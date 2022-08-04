Минобороны РФ сообщило о ликвидации более 500 украинских боевиков под Харьковом и в ДНР

Официальный представитель министерства обороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал о ходе специальной военной операции России на Украине.

По его словам, российские воздушно-космические силы уничтожили в районе Харькова до 130 украинских военнослужащих. Кроме того, нанесены удары по 13 единицам бронетехники.

«В результате ударов высокоточным оружием Воздушно-космических сил по позициям 92-й механизированной бригады в районе города Харьков уничтожено до 130 военнослужащих и 13 единиц бронетехники», — рассказал Конашенков.

Кроме того, по данным Минобороны, в районе населенного пункта Константиновка (ДНР) поражен временный пункт дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады. «Ликвидировано до 400 военнослужащих ВСУ и 20 единиц военной техники», — отметил генерал-лейтенант.

Также он рассказал, что в результате активных наступательных действий российских войск и народных милиций ДНР и ЛНР в районах населенных пунктов Соледар, Артемовск и Авдеевка (ДНР), подразделения 54-й механизированной, 56-й и 58-й мотопехотных бригад ВСУ, «утратив боеспособность из-за больших потерь, оставили занимаемые позиции».

В Запорожской области уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и хранилище топлива для украинской военной техники, а также хранилище топлива для украинской военной техники в районе железнодорожной станции «Запорожье-2», уточнил Конашенков.

Официальный представитель ведомства сообщил, что всего за сутки в результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии РФ поражено два пункта управления; российскими средствами ПВО сбито четыре беспилотника в районах населенных пунктов Андреевка и Дружное (ДНР), а также Изюм и Дмитровка Харьковской области.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 261 самолет, 145 вертолетов, 1673 беспилотных летательных аппарата, 361 зенитный ракетный комплекс, 4244 танка и других боевых бронированных машин, 786 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3251 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 4696 единиц специальной военной автомобильной техники», — указывается в сводке Минобороны РФ.