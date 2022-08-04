На вооружение ВС РФ отправились новейшие российские танки Т-90М «Прорыв»

В распоряжение Вооружённых сил Российской Федерации отправились партия новейших отечественных танков Т-90М «Прорыв», а также бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-1М.

Как передаёт ТАСС, министерству обороны РФ их представил «Уралвагонзавод» в рамках исполнения государственного оборонного заказа.

БРЭМ-1М и Т-90М – новейшие и перспективные разработками, созданные инженерами Уральского КБ транспортного машиностроения. При этом Т-90М является модернизированной версией танка Т-90, созданного ещё в 90-х годах прошлого века.

Эта машина обладает мощными, а главное надёжными трансмиссией и двигателем, а также всеракурсной защитой. Новый танк оснащён комплексом динамической защиты «Реликт», которая предназначена для защиты от бронебойных снарядов. Орудие 2А82-1М 125 мм, используемое танком Т-90М, позволяет наносить точные удары высокой дальности.

Не менее совершена и созданная на базе Т-90 ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-1М. Она оснащена сошником-бульдозером, двумя лебёдками, гидравлическим краном, а также сварочным и другим оборудованием.

БРЭМ-1М может эвакуировать и ремонтировать любую технику весом до 52 тонн, а также восстанавливать поврежденную инфраструктуру.

