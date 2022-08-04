Нацпроекты набирают скорость

По данным опроса ВЦИОМ, проведенного в июне этого года, 72% россиян положительно относятся к нацпроектами. При этом большинство респондентов отмечают, что за последний год государство стало уделять больше внимания развитию цифровой экономики и внутреннего туризма, благоустройству населенных пунктов, качеству и безопасности дорог, а также проявляет больше заботы о семьях с детьми. «Эксперт» подвел итоги реализации нацпроектов в 2021-м году и выяснил, что уже сделано по ним в 2022-м.

Изменения на глазах

Сложная экономическая обстановка в России, обусловленная санкциями со стороны недружественных стран и общемировым экономическим кризисом (спад экономики США идет уже два квартала, ВВП страны снизился до 0,9% — мэр Нью-Йорка Эрик Адамс уже заявил о начале рецессии, на грани рецессии и Германия) никак не влияет на реализацию национальных проектов, главная задача которых — повысить благополучие жизни граждан. Об этом на заседании Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам недавно напомнил Владимир Путин.

«Одна из наших основных национальных целей – мы все время об этом говорим – это улучшение материального положения наших граждан, увеличение их доходов, особенно для тех граждан, которые живут, мягко говоря, скромно, то есть основная цель – это снижение бедности», — заявил глава государства.

Нацпроекты не просто действуют в интересах граждан, снижая неравенство и повышая доступность общественно-экономических благ – таких, как качественное образование, здравоохранение, комфортная городская среда, высокие экологические стандарты и так далее. Эти проекты, реализуемые уже четвертый год по всей стране, встречают ощутимую поддержку со стороны граждан. Так, согласно последним опросам ВЦИОМ, 57% населения уже видят позитивные изменения благодаря нацпроектам — это на 7 п.п. больше, чем годом ранее. В целом люди подтверждают: государство уделяет все больше внимания развитию цифровой экономики (об этом заявили 71% респондентов), внутреннего туризма (тоже 71%), благоустройству населенных пунктов (60%), заботе о семьях с детьми (59%), а также качеству и безопасности дорог (56%).

Даже в ситуации серьезной экономической турбулентности позитивные изменения очевидны подавляющему большинству людей: 88% опрошенных отметили рост онлайн-сервисов в сфере госуслуг, 85% — работы по благоустройству городской среды, 81% — рост числа туристических предложений, 76% — создание социальных объектов в новых микрорайонах и 72% — ремонт дорог.

Напомним, всего на реализацию семи нацпроектов — «Демография», «Образование», «Здравоохранение», «Жилье и городская среда», «Кульура», «Экология» и «Безопасные качественные дороги» — в 2021-м году, согласно данным сервиса «Госрасходы», было выделено 1,77 трлн рублей, в 2022-м на 7,4% больше — 1,9 трлн рублей. «Эксперт» проанализировал расходы и выяснил, на что именно власти потратили эти средства в прошлом году и в первом полугодии 2022-го.

«Здравоохранение»

Борьба с раком остается одним из главных приоритетов нацпроекта: за весь прошлый год в России были открыты 125 центров амбулаторной онкологической помощи, и теперь их суммарное число составляет 421 единицу.

Одним из приоритетов нацпроекта «Здравоохранение» остается доступность первичной медико-санитарной помощи в небольших населенных пунктах с населением до 2 тыс. человек. в этих поселениях уже открыто 1,76 тыс. фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий — это на 13% больше, чем планировалось изначально.

При этом власти продолжают активно заниматься расширением инфраструктуры медорганизаций: они уже получили в свое распоряжение 1306 передвижных медкомплексов, и в текущем году получат еще 304 единицы.

«Демография»

С начала этого года власти начали индексировать материнский капитал в соответствии с фактической инфляцией, а не прогнозной, как это делалось раньше. Теперь размер маткапитала на рождение первого ребенка составляет 524,5 тыс. рублей, а на второго или последующего — 693,1 тыс. рублей, на такуюмеру поддержки у семьи не было права. Если же семья получила материнский капитал при рождении первого ребенка, то за второго семьи могут претендовать на доплату в размере 168,8 тыс. рублей.

Маткапитал стал одной из самых серьезных мер поддержки демографии: за все время действия программы маткапитала сертификаты получили 12,5 млн российских семей, а воспользовались ими уже 10 млн. семей.

Чаще всего маткапитал направляют на улучшение жилищных условий, но многие используют его и для оплаты образовательных услуг. С этого года в перечень разрешенных направлений трат маткапитала добавились образовательные услуги у лицензированных индивидуальных предпринимателей. Таким образомродители могут без визита в отделение ПФР оплачивать онлайн обучение детей, посещение детских садов и образовательных кружков из средств. На данный момент такие соглашения заключены почти с 26 тыс. образовательных организаций.

Еще один важнейший элемент нацпроекта «Демография» - содействие занятости. В этому году получить бесплатное обучение востребованным профессиям смогут 345 тыс. россиян, причем теперь эта услуга доступна россиянам в возрасте до 35 лет, которые не нашли работу после завершения обучения или службы в армии, либо не имеют профессионального или высшего образования. То же относится к работникам, которые рискуют потерять работу или завершают обучение в сузах и вузах, но для них нет доступной работы. Подать заявление можно быстро и просто онлайн на портале «Работа России».

Часть центров занятости населения прошли модернизацию — в них не просто подбирают вакансии, а помогают каждому соискателю индивидуально, исходя из его жизненной ситуации. Попадая в обновленные центры занятости, теперь клиенты оказываются под кураторством личных помощников: для соискателей – это карьерные консультанты, для работодателей – кадровые. Карьерные консультанты помогают гражданам на всех этапах трудоустройства – начиная от составления резюме, обучения методике собеседований и включая проведение профориентации и помощь при адаптации на новом рабочем месте. Специалисты также проведут тестирование для определения склонности к разного рода деятельности и направят на переобучение тех, кто хочет сменить профессию. Кадровые консультанты помогают работодателям – как правильно заполнить вакансии, оперативно подобрать сотрудников и при необходимости повысить их компетенции. В этом году число таких организаций составит 150 единиц в 73 регионах страны.

Для россиян старшего поколения, уже открыты 77 новых гериатрических центров, где они могут получить профессиональную медицинскую помощь. При этом 34 региона страны участвуют в пилотном проекте по организации системы долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами.

Спортивное воспитание россиян тоже не осталось за бортом: за время реализации проекта «Спорт — норма жизни» открылись 370 спортивных объектов, более 1,5 тыс. площадок ГТО, а к самому движению присоединились 17,9 млн человек. Суммарно по итогам 2021-го спортом уже занималась половина жителей страны.

«Жилье и городская среда»

Расселение аварийного жилья идет с перевыполнением плана — целевые показатели по площади расселенного фонда и переселенным семьям составляют уже 110,3% и 116,1% соответственно. Всего за время работы нацпроекта переселены 371,4 тыс. человек из 6,26 млн кв.м. аварийных жилых площадей. При этом в 2021-м году было построено более 92,5 млн кв.м. нового жилья, а в первой половине 2022-го введено 50,3 млн кв.м., что превышает аналогичный показатель прошлого года на 37,8%.

Продолжаются работы на объектах водообеспечения — только в 2021-м были завершены работы на 259 из них, а доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения, выросла до 87,3% (в городах — до 94%).

Улучшать жилищные условия россиянам помогают льготные ипотечные программы, ставки и прочие условия по которым становятся более доступными после временного подъема в марте 2022 и уже опустились на уровень конца 2021 года. Льготная ипотека весьма популярна: по одноименной программе за все время было выдано более 800 тыс. кредитов, по «Семейной ипотеке» — 557 тыс., а по «Дальневосточной ипотеке» — еще 43,4 тыс. займов.

Одной из самых заметных мер становится благоустройство территорий. За время реализации нацпроекта работы проведены на более чем 45,5 тыс. объектах благоустройств. Из них: более 18 тыс. общественных и 27,5 тыс. дворовых территорий.

«Культура»

Культурное развитие населения - неотъемлемая часть вложений в человеческий капитал. На это и направлен соответствующий нацпроект. Благодаря ему уже открыты 624 модельные библиотеки и 242 виртуальных концертных зала. Существующие заведения также активно обновляются: региональные власти провели капитальный ремонт 435 детских школ искусств (вдобавок почти тысяча организаций получили новое оборудование, музыкальные инструменты и учебные материалы), 23 театров юного зрителя и театров кукол, 977 домов культуры. Регионы также получили 310 автоклубов.

«Образование»

По итогам прошлого года в России заработали 130 новых школ, а в начальных школах организовано бесплатное горячее питание для всех детей — его получают более 7 млн школьников младших классов. Вместе с тем, продолжается цифровизация российских школ: к концу прошлого года все они уже были подключены к широкополосному интернету, их продолжают обеспечивать современной техникой и интерактивными образовательными сервисами.

Детям теперь доступны новые проекты по формированию дополнительных компетенций, которые пригодятся им в будущем: в городах и отдаленных населенных пунктах открываются детские технопарки «Кванториум», где дети могут бесплатно освоить инженерные специальности. Кроме того, можно получить бесплатное дополнительное образование в Центрах цифрового развития «IT-куб», 55 из них были созданы в 2021-м.

Отдельные классы — «Точки роста» — помогают осваивать передовые технологии и открывать свои таланты детям, проживающим даже в самых отдаленных населенных пунктах. К концу 2021-го были запущены 9,5 тыс. таких центров.

Выявлять таланты в творческих, спортивных и других дисциплинах помогают Образовательный Центр для одаренных детей «Сириус» и организованные на его основе региональные центры — их число выросло до 44 единиц, а через два года будет почти в два раза больше.

Другие проекты помогают ранней профориентации детей: для школьников из 6-11 классов в 80 регионах страны прошел проект «Билет в будущее». Вместе с тем, в колледжах и техникумах появляются современные профессиональные мастерские, а полученные навыки проверяются в рамках внедренной модели демонстрационных экзаменов.

Важная работа проводится и для достижения наибольшей инклюзивности в образовании: в прошлом году 139 школ в 99 субъектах страны создали условия, подходящие для обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. В ближайшие два с половиной года общее число школ, участвующих в этом проекте, вырастет до 900 единиц.

Стремление властей повысить уровень доходов россиян касается и педагогического состава образовательных учреждений: более 800 тыс. школьных учителей и 100 тыс. кураторов в колледжах и техникумах получают дополнительные выплаты за кураторство и классное руководство.

«Экология»

Этот нацпроект предусматривает переход на самые высокие экологические стандарты и нацелен на снижение влияния, которое оказывают и будут оказывать промышленные предприятия на окружающую среду. К концу первого полугодия 2022-го уже ликвидированы 41 свалка в границах городов и 67 объектов, вредящих природе. При этом создание новых и модернизация существующих мощностей по обращению с твердыми коммунальными отходами позволили нарастить их объем, направляемый на сортировку, до 49%.

Значительно пополнилось число объектов, где действуют особые экологические нормы — плюс 16 особо охраняемых природных территорий. При этом в прошлом году Россия вышла на показатель, отражающий превышение площади восстановленных лесов над погибшими или вырубленными — 109,6%.

«Безопасные качественные дороги»

По данным на конец июля, только в этом году уже приняты в эксплуатацию 880 объектов дорожного строительства суммарной протяженностью более 1,6 тыс. км, среди которых — участки по социально значимым маршрутам и искусственные дорожные сооружения. Всего в этом году в порядок будут приведены 16 тыс. км дорог, из которых — 37 км мостов и путепроводов, более 2,6 тыс. дорог, ведущих к медучреждениям, более 2,3 тыс. км возле образовательных учреждений, более 600 км — около спортивных сооружений и около 1,7 тыс км дорог к туристическим местам.

Также в этом году в девяти городских агломерациях будет обновлен подвижной состав общественного транспорта — в регионы поступят 310 — автобусов и 23 троллейбусов.

И показатели дорожно-транспортных происшествий за первые пять месяцев 2022-го доказывают, что меры, принимаемые в рамках нацпроекта, дают хорошие результаты: общее число ДТП с пострадавшими сократилось на 8,2%, с детьми — на 3,1%. Наездов на пешеходов стало на 8,3% меньше, выездов на встречную полосу — на 9,7% число ДТП с нетрезвыми водителями сократилось на 19,7%.