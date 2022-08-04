«Норникель» ставит на розницу

Первая отчетность в новых экономических условиях показала, что ГМК «Норильский никель» вполне устойчиво держится на плаву. Согласно МСФО за 1 полугодие 2022 года, чистая прибыль компании выросла на 18% до 5,1 млрд долларов, а консолидированная выручка (9 млрд долларов) практически не изменилась по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Правда, за этими цифрами кроются заметные изменения внешней конъюнктуры: так, скачок чистой прибыли в первую очередь связан со значительным укреплением рубля – из-за чего валютные долговые обязательства холдинга были переоценены. А выручка могла бы быть больше – ведь цены на большинство цветных металлов в первом полугодии были рекордными, однако сказались падение цены на палладий и снижением объемов продаж из-за нарушения логистических цепочек в 2022 году. «Ограничительные меры экономического характера, введенные рядом стран против России, создают риски для производственной, сбытовой и инвестиционной деятельности компании», - предупреждают в «Норникеле». Но компания уже работает над импортозамещением необходимых товаров и услуг с альтернативными поставщиками.

Тем не менее, рентабельность бизнеса «Норникеля» по EBITDA по итогам 1 полугодия 2022 года достигла 53% - приличный показатель даже по меркам и так высокорентабельных металлургических компаний.

И что еще важнее в долгосрочной перспективе, «Норникель» продолжает развивать свое производство. Так, EBITDA в 1 полугодии снизилась на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – но это результат роста расходов на персонал (и увеличения НДПИ). Капзатраты выросли почти вдвое, на 83% до 1,8 млрд долларов. Это плановый рост инвестиций в ключевые экологические и горно-металлургические проекты, а также капремонты, уточняют в компании.

«Мы считаем положение "Норникеля" более устойчивым по сравнению с прочими эмитентами металлургической отрасли, - комментирует итоги 1 полугодия аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев. - Компания подтвердила ранее заявленные объемы добычи. Несмотря на проблемы с поставками оборудования, придерживается своей инвестиционной программы. Компания перестраивает логистику и сохраняет за собой свои рынки. Хотя Владимир Потанин персонально попал под санкции Великобритании, на саму компанию это не распространяется. Недавно LME подтвердила, что не откажется от торговли металлом "Норникеля". Сама компания не под санкциями и продолжает исполнять свои долговые обязательства в полном объеме».

Цветные металлы – медь, палладий, никель, а также литий, который холдинг может добавить в свой портфель (весной этого года прошли новости о том, что ГМК «Норильский никель» совместно с «Росатомом» могут приступить к добыче лития на Колмозерском месторождении в Мурманской области) – основа современной промышленности. «Норникель» и так крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля, а также крупный производитель платины и меди, а последовательные инвестиции позволят ему сохранять этот статус и дальше.

Вообще цветные металлы – отрасль, наименее пострадавшая от санкций и экономических войн, благодаря чему и акции «Норникеля» лучше сопротивляются общему снижению российского рынка, чем большинство других бумаг.

Но дело не только в макроэкономике. «Норникель» сделал ставку на розничных инвесторов еще несколько лет назад, когда бум розничного инвестирования на российском рынке только начинался. Это сослужило ему хорошую службу сейчас – когда после блокировки нерезидентов частные инвесторы стали главной движущей силой на рынке акций Мосбиржи (напомним, число уникальных клиентов на ней превысило 20 млн человек, а доля физлиц в объеме торгов акциями подскочила с 40 до 74%).

На привлекательность у частных инвесторов работает и традиционно высокая дивидендная доходность: за 2021 год холдинг выплатил акционерам в общей сложности 6,2 млрд долларов дивидендов. «Мы не ожидаем дивидендов по итогам первого полугодия, но не исключаем выплат за девять месяцев», - комментируют итоги 1 полугодия по МСФО аналитики Freedom Finance Global.

Кроме того, в ближайшее время компания уменьшит свой уставный капитал – что всегда хорошо для миноритариев.

«Инвестиционная привлекательность нашей компании для российских инвесторов заметно выросла, - отметил президент «Норникеля» Владимир Потанин. - За пять последних лет количество частных акционеров «Норникеля» увеличилось почти в шесть раз до 351 тыс. человек, что составляет в настоящий момент около 10% от всего уставного капитала. Мы приветствуем дальнейшую диверсификацию нашей акционерной базы в пользу инвесторов из России».

Для сравнения: у Сбербанка лишь 4% уставного капитала принадлежит российским частным акционерам, у «Газпрома» этот показатель и вовсе не известен – холдинг такую статистику не ведет.

Обе этих самых популярных среди российских «физиков» компании в этом году отказались от выплаты дивидендов за 2021 год, причем «Газпром» сделал это неожиданно для всех.

Учитывая ставку на розничных акционеров, вопрос с дивидендами остается крайне важным и для «Норникеля». Дело в том, что в 2023 году «Норникель» собирался выплачивать дивиденды исходя из показателя свободного денежного потока (Free cash flow, FCF), а не 60% EBITDA, как было до сих пор. За 1 полугодие 2022 показатель FCF упал на 25% - но пока выводы делать рано: это падение связано со снижением EBITDA и ростом расходов, как уже упоминалось выше.

«На наш взгляд, вопрос дивидендов - это основной фактор, который будет давить на бумаги компании вплоть до прояснения ситуации со стороны менеджмента, - полагает ведущий аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов. - Принимая во внимание долгосрочную программу развития, CapEx в ближайшие года будет высоким, что приведёт к значительному падению дивидендной доходности, если базой для выплат станет FCF, а не EBITDA. По нашим оценкам, в таком случае дивиденд по итогам 2022г. может составить около 21 доллара на акцию, или 1 264 рублей по текущему курсу. Оценивая вероятность выплаты промежуточных дивидендов, мы склоняемся к мнению, что они будут отменены». Сильный рубль невыгоден для Норникеля, однако возможное ослабление рубля крайне положительно скажется на его бизнесе, добавляет аналитики Промсвязьбанка - это увеличит дивиденды и, как следствие, повысит его инвестиционную привлекательность.