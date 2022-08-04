Норвегия не поможет Европе в борьбе с российским газом

Норвегия готова помочь Европе отказаться от российских энергоносителей и, в первую очередь, газа и заменить ее своим, норвежским, газом. В июне Брюссель и Осло подписали новое соглашение о поставках норвежского газа, по которому Норвегия, второй сейчас поставщик газа в Европу, будет поставлять дополнительно 100 терраватт-час энергии, что эквивалентно приблизительно 9-10 млрд м³ газа в год.

«Я никогда не стану возражать против зависимости от близкого друга, каким является Норвегия»,- высокопарно заявил еврокомиссар по вопросам борьбы с изменениями климата Франс Тиммерман после встречи с министром энергетики Норвегии Терье Осландом.

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В Брюсселе рассчитывают на крупные постоянные поставки норвежского газа, который должен стать одной из главных замен российскому газу, но в Еврокомиссии должны понимать, что возможности северного королевства серьезно увеличить экспорт голубого топлива сильно ограничены.

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В прошлом году Норвегия экспортировала на континент по газопроводу 113 млрд м³ газа, что составило почти четверть (23%) газового импорта ЕС. Для сравнения: поставки российского газа в Европу в 2021 году составили 155 млрд м³.

Кстати, крупным потребителем норвежского газа является и Великобритания, которая, напомним, сейчас не входит в ЕС. Лондон в прошлом году получил из Норвегии 32 млрд м³ или 42% от всего газового импорта. Кстати, своя добыча газа в Соединенном Королевстве составляет всего лишь около 29 млрд м³.

В Осло прогнозируют, что в 2022 году экспорт увеличится до 115 м³ трубного газа, а вместе со сжиженным газом (СПГ) до 122 м³ или на 8%. По прогнозам авторитетной консалтинговой компании Rystad Energy, кстати, норвежской, производство газа в королевстве в этом году достигнет 126,5 млрд м³. При этом вице-президент компании Эмиль Варре Сандой четко предупредил о трудностях дальнейшего роста добычи.

«Мы сейчас находимся на максимуме того, что может добывать и отправлять на экспорт,- приводит сайт Energy Voice его слова.- Самые серьезные проблемы с экспортом. Думаю, какие-то резервы по увеличению добычи имеются, а вот, что касается переработки и пропускной способности газопроводов, то мы уже на максимуме».

Он также отмечает, что за несколько лет существенно увеличить мощности по переработке и экспорту газа невозможно, потому что строительство новых газопроводов и НПЗ занимает многие годы.

«Как минимум, в ближайшие пять лет,- делает вывод Сандой,- мы не сможем добывать больше газа, чем сейчас».

Правительство королевства уже пытается увеличить добычу. В марте Министерство энергетики выдало главной энергетической компании Норвегии - Equinor разрешения на добычу дополнительных 2,4 млрд м³ газа, чтобы помочь Европе с голубым топливом этим летом. Разрешения позволили газовикам увеличить добычу на месторождениях Тролль, Осеберг и Хейдрун. Есть данные по Осебергу: добыча на нем вплотную приблизится к 7 млрд м³, а экспорт вырастет на 1 млрд м³.

Что касается строящегося газопровода Baltic Pipe, по которому в Данию должны идти 10 млрд м³ в год, а в Польшу – 3, то он должен начать работать в четвертом квартале этого года.

Сандой считает, что Норвегия теоретически может поднять добычу до 130 млрд м³, но это потребует напряжения всех сил и практически безостановочной работы. По его словам, это нереально, потому что на добычу могут влиять форс-мажорные обстоятельства. К таким, наверное, можно отнести забастовки газовиков, которые недавно, например, пригрозили остановить почти 60% экспорта газа. Забастовки удалось отменить в последнюю минуту после вмешательства министра труда Марты Мьос Персен.

В долгосрочной перспективе, во второй половине текущего десятилетия, добыча газа в Норвегии по прогнозам должна снизиться.

«В тридцатые годы мы ожидаем резкого снижения добычи газа ввиду истощения месторождений,- объясняет Садой.- Для того, чтобы сохранить добычу на нынешнем уровне или хотя бы замедлить ее снижение, необходимо открывать новые месторождения».

Сам он настроен в целом пессимистически, потому что на крупнейшем в королевстве газовом месторождении – Тролль через десять лет запасы газа уже серьезно истощатся. Найти же более-менее сравнимое по объему запасов месторождение, по его словам, из области фантастики.

У Садоя пессимистический прогноз несмотря на наличие нескольких крупных проектов, которые в обозримом будущем смогут начать давать газ.

В процесс может вмешаться и политика. Коалиционное правительство говорит, что геологическую разведку необходимо проводить в новых районах Баренцева моря. Между тем, при создании правительства в него в прошлом году отказалась вступать Социалистическая левая партия из-за отказа правительства запретить бурение.

С учетом приблизительно десятилетнего разрыва между открытием месторождения и первыми кубами газа с него, считают социалисты, рост добычи газа будет «стратегической ошибкой». Разногласия остаются. Между тем, правительству необходимы голоса 13 депутатов от Социалистической левой партии для принятия бюджетов королевства.