Пенсионные накопления предложили защитить по аналогии с вкладами

У россиян уже сформировалась потребность в формировании долгосрочных сбережений, однако финансовая система РФ пока так и не может гарантировать их доходность и сохранность, и даже защиту от инфляции, констатирует Банк России. Продукты добровольных пенсионных сбережений не пользуются популярностью в том числе из-за недоверия к системе негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) и невысокой доходности вложений. В докладе ЦБ, опубликованном для общественного обсуждения, регулятор предложил защитить пенсионные сбережения по примеру системы страхования вкладов.

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«Необходимо завершить работу по созданию системы гарантирования НПО по примеру системы страхования вкладов и системы гарантирования ОПС. Создание такой системы на базе АСВ позволит обеспечить государственной гарантией пенсионные сбережения граждан (в размере до 1,4 млн рублей) и назначенные негосударственные пенсии (в размере до двух социальных пенсий). Такая система защитит в полном объеме добровольные пенсионные сбережения 99% участников и выплату негосударственных пенсий 93% пенсионеров», — говорится в документе.

Стимулировать граждан к формированию добровольных пенсионных сбережений, по мнению ЦБ, может государственное софинансирование взносов и предоставление гражданам дополнительной возможности распоряжаться своими пенсионными накоплениями.

Кроме того, Банк России планирует рассмотреть вопрос о расширении инвестиционных возможностей НПФ за счет отмены части требований к составу и структуре их инвестиционных портфелей (кроме концентрационных лимитов и единого лимита на активы с дополнительным уровнем риска, который может быть расширен). Может быть также внедрена система вознаграждения НПФ, которая позволит дополнительно стимулировать их увеличивать доходы клиентов. ЦБ также считает эффективной поддержку корпоративных систем добровольных пенсионных накоплений.

