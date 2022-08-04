Переоценка увеличила международные резервы РФ на $4,2 млрд

Международные резервы РФ на 29 июля составили $571,2 млрд, за неделю они увеличились на 0,7% или на $4,2 млрд. Это следует из статистики, представленной на сайте Центробанка. Из комментария регулятора следует, что рост произошел в результате положительной переоценки.

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«Объем международных резервов по состоянию на 29 июля составил 571,2 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 4,2 млрд долларов США, или на 0,7%, под воздействием положительной переоценки», — говорится в комментарии ЦБ.

На 22 июля международные резервы РФ оценивались в $567 млрд, на 1 июля — в $586,8 млрд. Все это время объем резервов менялся в результате финансовых переоценок.

Согласно данным Центробанка, исторического максимума в $643,2 млрд золотовалютный запас РФ достиг 18 февраля 2022 года, однако уже 25 февраля объем резервов снизился до $629,4 млрд, а 4 марта — до $608,9 млрд.

Золотовалютные резервы России состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

